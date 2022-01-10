أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تشغيلات "الشعيرية سريعة التحضير" المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة. وأشارت إلى أنها تتابع مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في المملكة. وكانت الحكومة الفرنسية استدعت عدداً من منتجات "إندومي شوربة الدجاج" سريعة التحضير لاحتوائها على نسبة عالية وخطيرة من "أكسيد الإيثيلين".

"الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة منصور الشلاقي سبق 2022-01-10 أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تشغيلات "الشعيرية سريعة التحضير" المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة.



وأشارت إلى أنها تتابع مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في المملكة.



وكانت الحكومة الفرنسية استدعت عدداً من منتجات "إندومي شوربة الدجاج" سريعة التحضير لاحتوائها على نسبة عالية وخطيرة من "أكسيد الإيثيلين".

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443 05:38 PM

"الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة أكدت أنها تتابع مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة





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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تشغيلات "الشعيرية سريعة التحضير" المسحوبة في فرنسا لم تدخل المملكة.



وأشارت إلى أنها تتابع مستجدات الحالة على مدار الساعة لاتخاذ أي إجراءات لازمة عند الضرورة، لضمان سلامة المنتجات الغذائية في المملكة.



وكانت الحكومة الفرنسية استدعت عدداً من منتجات "إندومي شوربة الدجاج" سريعة التحضير لاحتوائها على نسبة عالية وخطيرة من "أكسيد الإيثيلين".