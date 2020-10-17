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بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد

يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص

أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.

ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.

وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.

https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1317178905980186626

وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد التعليم عن بعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد
سبق

أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.

ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.

وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.

https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1317178905980186626

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
12:59 AM

بالفيديو .. معلّم كفيف يتحدى الظروف ويواصل العملية التعليمية عن بُعد

يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص

A A A
محمد المواسي - جازان
5
1,465

أصبح المعلم علي العلاوي يمثل نموذجًا للتحدي والإخلاص في إيصال العملية التعليمية في ظل العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك بمثابرته، وتمكُّنه رغم الإعاقة من إيصال الرسالة التعليمية.

ورصد تقرير لقناة الإخبارية اليوم الدراسي للمعلم العلاوي الذي يواصل أداء رسالته في مدرسة عقبة بن نافع بمحافظة جدة، وهي التي تضم نخبة من المعلمين المكفوفين.

وكان العلاوي قد أشاد باستمرار العملية التعليمية عن بُعد مبينًا أنها فكرة منتظرة، وأصبحت واقعًا. ولقي المعلم إشادات وإعجابًا بما يقوم به.

https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1317178905980186626

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