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"سبق" ترصد صورًا لـ"مسجد الرحيبيين" ذي الـ 150 عامًا بدومة الجندل

أُعيد بناؤه ضمن مشروع ولي العهد لتأهيل المساجد التاريخية

يعد مسجد "الرحيبيين" من المساجد التاريخية المميزة في محافظة دومة الجندل، يقع في حي الرحيبيين المعروف بكثرة المزارع المحيطة به من كل الجهات، حيث بُني على نمط مماثل للمباني التراثية المحيطة به باستخدام مادة الطين وحجز الجندل، وجذوع الأثل وسعف النخيل للسقف.

وأُعيد بناء المسجد ضمن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتأهيل المساجد التاريخية، حيث تبلغ مساحته 240 مترًا مكعبًا، ليكفي 120 مصليًا.

دومة الجندل مسجد الرحييبيين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد صورًا لـ"مسجد الرحيبيين" ذي الـ 150 عامًا بدومة الجندل
سبق

يعد مسجد "الرحيبيين" من المساجد التاريخية المميزة في محافظة دومة الجندل، يقع في حي الرحيبيين المعروف بكثرة المزارع المحيطة به من كل الجهات، حيث بُني على نمط مماثل للمباني التراثية المحيطة به باستخدام مادة الطين وحجز الجندل، وجذوع الأثل وسعف النخيل للسقف.

وأُعيد بناء المسجد ضمن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتأهيل المساجد التاريخية، حيث تبلغ مساحته 240 مترًا مكعبًا، ليكفي 120 مصليًا.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
01:32 AM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
03:44 AM

"سبق" ترصد صورًا لـ"مسجد الرحيبيين" ذي الـ 150 عامًا بدومة الجندل

أُعيد بناؤه ضمن مشروع ولي العهد لتأهيل المساجد التاريخية

A A A
مهنا التميمي - الجوف
1
5,294

يعد مسجد "الرحيبيين" من المساجد التاريخية المميزة في محافظة دومة الجندل، يقع في حي الرحيبيين المعروف بكثرة المزارع المحيطة به من كل الجهات، حيث بُني على نمط مماثل للمباني التراثية المحيطة به باستخدام مادة الطين وحجز الجندل، وجذوع الأثل وسعف النخيل للسقف.

وأُعيد بناء المسجد ضمن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتأهيل المساجد التاريخية، حيث تبلغ مساحته 240 مترًا مكعبًا، ليكفي 120 مصليًا.

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