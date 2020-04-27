"سبق" ترصد صورًا لـ"مسجد الرحيبيين" ذي الـ 150 عامًا بدومة الجندل

أُعيد بناؤه ضمن مشروع ولي العهد لتأهيل المساجد التاريخية

يعد مسجد "الرحيبيين" من المساجد التاريخية المميزة في محافظة دومة الجندل، يقع في حي الرحيبيين المعروف بكثرة المزارع المحيطة به من كل الجهات، حيث بُني على نمط مماثل للمباني التراثية المحيطة به باستخدام مادة الطين وحجز الجندل، وجذوع الأثل وسعف النخيل للسقف.

وأُعيد بناء المسجد ضمن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتأهيل المساجد التاريخية، حيث تبلغ مساحته 240 مترًا مكعبًا، ليكفي 120 مصليًا.