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بالفيديو.. حريق يأتي على استديوهات قناة تلفزيونية إيرانية

اندلع حريق في استديوهات إحدى القنوات التلفزيونية في إيران أثناء تسجيل برنامج مسابقات.

وأظهر مقطع فيديو، نُشر اليوم الجمعة، اندلاع حريق في استديو القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أثناء تسجيل برنامج مسابقات.

وأفاد مراسل "آر تي" الروسية، بأن الحريق أدى إلى أضرار في ديكور الاستديو؛ فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

إيران

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بالفيديو.. حريق يأتي على استديوهات قناة تلفزيونية إيرانية
سبق

اندلع حريق في استديوهات إحدى القنوات التلفزيونية في إيران أثناء تسجيل برنامج مسابقات.

وأظهر مقطع فيديو، نُشر اليوم الجمعة، اندلاع حريق في استديو القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أثناء تسجيل برنامج مسابقات.

وأفاد مراسل "آر تي" الروسية، بأن الحريق أدى إلى أضرار في ديكور الاستديو؛ فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:52 PM

بالفيديو.. حريق يأتي على استديوهات قناة تلفزيونية إيرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اندلع حريق في استديوهات إحدى القنوات التلفزيونية في إيران أثناء تسجيل برنامج مسابقات.

وأظهر مقطع فيديو، نُشر اليوم الجمعة، اندلاع حريق في استديو القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أثناء تسجيل برنامج مسابقات.

وأفاد مراسل "آر تي" الروسية، بأن الحريق أدى إلى أضرار في ديكور الاستديو؛ فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

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