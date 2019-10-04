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أمير الرياض يشرّف حفل سفارة ألمانيا الاتحادية

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله بمقر الحفل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يشرّف حفل سفارة ألمانيا الاتحادية
سبق

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله بمقر الحفل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
12:29 AM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
01:39 AM

أمير الرياض يشرّف حفل سفارة ألمانيا الاتحادية

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله بمقر الحفل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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