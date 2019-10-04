أمير الرياض يشرّف حفل سفارة ألمانيا الاتحادية

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله بمقر الحفل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.