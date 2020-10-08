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إصابة 416 فلسطينيًا جديدًا بـ "كورونا"

الفيروس قتل 4 مرضى خلال يوم

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 وفيات، و416 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و631 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الخميس)، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.6 في المائة.

وأضافت أن نسبة الإصابات النشطة بلغت 13.6في المائة، ونسبة الوفيات 0.8 في المائة من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة 416 فلسطينيًا جديدًا بـ "كورونا"
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 وفيات، و416 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و631 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الخميس)، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.6 في المائة.

وأضافت أن نسبة الإصابات النشطة بلغت 13.6في المائة، ونسبة الوفيات 0.8 في المائة من مجمل الإصابات.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
08:28 PM

إصابة 416 فلسطينيًا جديدًا بـ "كورونا"

الفيروس قتل 4 مرضى خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 وفيات، و416 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و631 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الخميس)، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.6 في المائة.

وأضافت أن نسبة الإصابات النشطة بلغت 13.6في المائة، ونسبة الوفيات 0.8 في المائة من مجمل الإصابات.

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