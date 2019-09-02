أكد نائب رئيس القوات البحرية البريطانية المشتركة، العميد بحري دين باسيت، أن إيران لم تبد، حتى الآن، أي دلائل تؤكد التزامها تجاه القانون الدولي. وقال "باسيت": الخطر لا يزال قائماً على السفن التجارية البريطانية التي تعبر منطقة الخليج العربي بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية، ولا يوجد حتى الآن ما يدعونا للاعتقاد بأن إيران ستتقيد بالتزاماتها الدولية . وأضاف: في الوقت الذي ندعو فيه إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، فإن القوات البريطانية على أتم الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة.

مسؤول عسكري بريطاني: إيران لم تبد بوادر للوفاء بالتزاماتها الدولية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-09-02 أكد نائب رئيس القوات البحرية البريطانية المشتركة، العميد بحري دين باسيت، أن إيران لم تبد، حتى الآن، أي دلائل تؤكد التزامها تجاه القانون الدولي.



وقال "باسيت": الخطر لا يزال قائماً على السفن التجارية البريطانية التي تعبر منطقة الخليج العربي بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية، ولا يوجد حتى الآن ما يدعونا للاعتقاد بأن إيران ستتقيد بالتزاماتها الدولية .



وأضاف: في الوقت الذي ندعو فيه إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، فإن القوات البريطانية على أتم الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 03:23 PM

مسؤول عسكري بريطاني: إيران لم تبد بوادر للوفاء بالتزاماتها الدولية أكد الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة





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أكد نائب رئيس القوات البحرية البريطانية المشتركة، العميد بحري دين باسيت، أن إيران لم تبد، حتى الآن، أي دلائل تؤكد التزامها تجاه القانون الدولي.



وقال "باسيت": الخطر لا يزال قائماً على السفن التجارية البريطانية التي تعبر منطقة الخليج العربي بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية، ولا يوجد حتى الآن ما يدعونا للاعتقاد بأن إيران ستتقيد بالتزاماتها الدولية .



وأضاف: في الوقت الذي ندعو فيه إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، فإن القوات البريطانية على أتم الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة.