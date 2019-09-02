النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسؤول عسكري بريطاني: إيران لم تبد بوادر للوفاء بالتزاماتها الدولية

أكد الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة

أكد نائب رئيس القوات البحرية البريطانية المشتركة، العميد بحري دين باسيت، أن إيران لم تبد، حتى الآن، أي دلائل تؤكد التزامها تجاه القانون الدولي.

وقال "باسيت": الخطر لا يزال قائماً على السفن التجارية البريطانية التي تعبر منطقة الخليج العربي بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية، ولا يوجد حتى الآن ما يدعونا للاعتقاد بأن إيران ستتقيد بالتزاماتها الدولية .

وأضاف: في الوقت الذي ندعو فيه إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، فإن القوات البريطانية على أتم الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مسؤول عسكري بريطاني: إيران لم تبد بوادر للوفاء بالتزاماتها الدولية
سبق

أكد نائب رئيس القوات البحرية البريطانية المشتركة، العميد بحري دين باسيت، أن إيران لم تبد، حتى الآن، أي دلائل تؤكد التزامها تجاه القانون الدولي.

وقال "باسيت": الخطر لا يزال قائماً على السفن التجارية البريطانية التي تعبر منطقة الخليج العربي بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية، ولا يوجد حتى الآن ما يدعونا للاعتقاد بأن إيران ستتقيد بالتزاماتها الدولية .

وأضاف: في الوقت الذي ندعو فيه إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، فإن القوات البريطانية على أتم الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
03:23 PM

مسؤول عسكري بريطاني: إيران لم تبد بوادر للوفاء بالتزاماتها الدولية

أكد الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,556

أكد نائب رئيس القوات البحرية البريطانية المشتركة، العميد بحري دين باسيت، أن إيران لم تبد، حتى الآن، أي دلائل تؤكد التزامها تجاه القانون الدولي.

وقال "باسيت": الخطر لا يزال قائماً على السفن التجارية البريطانية التي تعبر منطقة الخليج العربي بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية، ولا يوجد حتى الآن ما يدعونا للاعتقاد بأن إيران ستتقيد بالتزاماتها الدولية .

وأضاف: في الوقت الذي ندعو فيه إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، فإن القوات البريطانية على أتم الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,780
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,363
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,293
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,652

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة