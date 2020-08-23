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"طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات

قال: أمطار متفرقة ورياح نشطة قد تثير غباراً بمنطقتين

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة، على المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد متوقع أن تتشكّل السحب فوق مرتفعات السروات في #عسير و#جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة، على المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد متوقع أن تتشكّل السحب فوق مرتفعات السروات في #عسير و#جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة".

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
11:27 AM

"طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات

قال: أمطار متفرقة ورياح نشطة قد تثير غباراً بمنطقتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,171

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة، على المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد متوقع أن تتشكّل السحب فوق مرتفعات السروات في #عسير و#جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة".

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