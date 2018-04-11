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"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر أبريل : بنزين 91 بـ1.31 وبنزين 95 بـ1.47

تخفيض أسعار البنزين بمختلف أنواعه في مصر

25 قرشاً للتر الواحد وبدءاً من الغد

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 25 قرشاً للتر ابتداء من الغد.

وأشارت وزارة البترول المصرية في بيان لها اليوم، إلى أنه تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي ليصبح سعر (بنزين 95) 8.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 92 "7.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 80" 6.25 جنيهاً للتر، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح غد السبت.

وذكرت الوزارة أنه تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

أسعار البنزين مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

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تخفيض أسعار البنزين بمختلف أنواعه في مصر
سبق

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 25 قرشاً للتر ابتداء من الغد.

وأشارت وزارة البترول المصرية في بيان لها اليوم، إلى أنه تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي ليصبح سعر (بنزين 95) 8.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 92 "7.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 80" 6.25 جنيهاً للتر، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح غد السبت.

وذكرت الوزارة أنه تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
11:49 PM

تخفيض أسعار البنزين بمختلف أنواعه في مصر

25 قرشاً للتر الواحد وبدءاً من الغد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 25 قرشاً للتر ابتداء من الغد.

وأشارت وزارة البترول المصرية في بيان لها اليوم، إلى أنه تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي ليصبح سعر (بنزين 95) 8.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 92 "7.50 جنيهاً للتر، و"بنزين 80" 6.25 جنيهاً للتر، وذلك ابتداء من الساعة 8 صباح غد السبت.

وذكرت الوزارة أنه تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

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