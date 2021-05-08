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ألف متطوع يوزعون 48 ألف وجبة غذائية خلال رمضان في 3 مناطق

في ظلّ تنظيم العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشتركة

ضمن جهود القطاع التطوعي، قامت مجموعة طموح التطوعية بمشاركة عدد من الجهات الخيرية والخاصة وبتكاتف ألف متطوع ومتطوعة بتوزيع أكثر من ٤٨٠٠٠ وجبة غذائية خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، في ٣مناطق رئيسة بالمملكة "الرياض، جدة؛ الدمام".

حاء ذلك في ظلّ تنظيم العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشتركة، وقد كان من ضمن الفئات المستهدفة الأسر المحتاجة والعمالة.

جديرٌ بالذكر أن مجموعة طموح أنشئت في الأول من أكتوبر بقيادة عبير بنت محمد بن باز وتتبع ثلاث جمعيات كبرى هي الجمعية الأهلية للطعام وجمعية عرقة وجمعية مراكز الأحياء بجدة.

وتعتبر مبادرة توزيع الإفطار إحدى مبادرات شهر رمضان المبارك ومنها أيضًا مبادرة سلال البركة ومبادرة فرحة عيد ومبادرة عيد المحبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ألف متطوع يوزعون 48 ألف وجبة غذائية خلال رمضان في 3 مناطق
سبق

ضمن جهود القطاع التطوعي، قامت مجموعة طموح التطوعية بمشاركة عدد من الجهات الخيرية والخاصة وبتكاتف ألف متطوع ومتطوعة بتوزيع أكثر من ٤٨٠٠٠ وجبة غذائية خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، في ٣مناطق رئيسة بالمملكة "الرياض، جدة؛ الدمام".

حاء ذلك في ظلّ تنظيم العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشتركة، وقد كان من ضمن الفئات المستهدفة الأسر المحتاجة والعمالة.

جديرٌ بالذكر أن مجموعة طموح أنشئت في الأول من أكتوبر بقيادة عبير بنت محمد بن باز وتتبع ثلاث جمعيات كبرى هي الجمعية الأهلية للطعام وجمعية عرقة وجمعية مراكز الأحياء بجدة.

وتعتبر مبادرة توزيع الإفطار إحدى مبادرات شهر رمضان المبارك ومنها أيضًا مبادرة سلال البركة ومبادرة فرحة عيد ومبادرة عيد المحبة.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
02:53 PM

ألف متطوع يوزعون 48 ألف وجبة غذائية خلال رمضان في 3 مناطق

في ظلّ تنظيم العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن جهود القطاع التطوعي، قامت مجموعة طموح التطوعية بمشاركة عدد من الجهات الخيرية والخاصة وبتكاتف ألف متطوع ومتطوعة بتوزيع أكثر من ٤٨٠٠٠ وجبة غذائية خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، في ٣مناطق رئيسة بالمملكة "الرياض، جدة؛ الدمام".

حاء ذلك في ظلّ تنظيم العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشتركة، وقد كان من ضمن الفئات المستهدفة الأسر المحتاجة والعمالة.

جديرٌ بالذكر أن مجموعة طموح أنشئت في الأول من أكتوبر بقيادة عبير بنت محمد بن باز وتتبع ثلاث جمعيات كبرى هي الجمعية الأهلية للطعام وجمعية عرقة وجمعية مراكز الأحياء بجدة.

وتعتبر مبادرة توزيع الإفطار إحدى مبادرات شهر رمضان المبارك ومنها أيضًا مبادرة سلال البركة ومبادرة فرحة عيد ومبادرة عيد المحبة.

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