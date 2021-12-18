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أمير الشرقية: التعليم العالي مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة

التقى رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا

التقى أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وعدد من منسوبي المجلس.

وخلال اللقاء نوّه أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع التعليم العالي من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن دور الجامعات يمتد ليصل إلى التفاعل مع المجتمع، وتلمس احتياجاته، والعمل على استشراف المستقبل، ورسم استراتيجيات التعامل معه، مضيفًا أن الجامعات مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تفعيل البحث العلمي.

من جانبه أكّد رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان؛ أن الجامعة تعمل لتكون مساهمًا في تحقيق رؤية المملكة عبر البرامج والتخصصات التي تتيحها.

أمير الشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشرقية: التعليم العالي مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة
سبق

التقى أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وعدد من منسوبي المجلس.

وخلال اللقاء نوّه أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع التعليم العالي من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن دور الجامعات يمتد ليصل إلى التفاعل مع المجتمع، وتلمس احتياجاته، والعمل على استشراف المستقبل، ورسم استراتيجيات التعامل معه، مضيفًا أن الجامعات مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تفعيل البحث العلمي.

من جانبه أكّد رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان؛ أن الجامعة تعمل لتكون مساهمًا في تحقيق رؤية المملكة عبر البرامج والتخصصات التي تتيحها.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
05:33 PM

أمير الشرقية: التعليم العالي مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة

التقى رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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التقى أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وعدد من منسوبي المجلس.

وخلال اللقاء نوّه أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع التعليم العالي من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن دور الجامعات يمتد ليصل إلى التفاعل مع المجتمع، وتلمس احتياجاته، والعمل على استشراف المستقبل، ورسم استراتيجيات التعامل معه، مضيفًا أن الجامعات مساهم رئيس في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تفعيل البحث العلمي.

من جانبه أكّد رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان؛ أن الجامعة تعمل لتكون مساهمًا في تحقيق رؤية المملكة عبر البرامج والتخصصات التي تتيحها.

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