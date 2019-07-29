النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان ونيجيريا

أكدت موقفها الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقتين، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان ونيجيريا
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقتين، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
06:05 PM

المملكة تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان ونيجيريا

أكدت موقفها الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
526

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقتين، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,271
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,385
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,344
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة