268 حالة إصابة بـ"كورونا" اكتُشفت عن طريق تطبيق "موعد"

أكثر من 600 ألف شخص استخدموا التقييم الذاتي عن طريقه

كشف المتحدث الاعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن استفادة 600 ألف شخص من تطبق "موعد".

وقال "العبدالعالي": إنه تم اكتشاف 268 حالة مصابة بـ"كورونا" عن طريق التقييم الذاتي لتطبيق "موعد"، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات فيروس "كورونا".

وأضاف "العبدالعالي" أن أكثر من 15 ألف كشف تبين أن لديهم احتمالات عالية للإصابة بالفيروس، وبدورها تواصلت معهم وزارة الصحة، ومن خلال الكشف المخبري اتضح إصابة 268 حالة بالفيروس، وهو وفي بداياته، وتم تقديم الرعاية لهم وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ لضمان عدم انتقال الفيروس.

وأكد متحدث "الصحة" ضرورة تطبيق الاحتياطات الصحية للوقاية من غسل اليدين والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.