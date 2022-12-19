"الخضير" يدشن عودة الحكم السعودي للدوري

يقود مواجهة الأهلي وضمك مساء اليوم

يعود الحكم السعودي لقيادة مباريات الدوري السعودي من جديد، بعد غياب دام أكثر من موسم رياضي، حيث ستكون أول إطلالة للطاقم السعودي في مباراة الأهلي وضمك (الجولة الـ 12)، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الخميس، حينما يقود اللقاء "الدولي" تركي الخضير ويعاونه كل من محمد العبكري وخلف الشمري كحكمين مساعدين، فيما يتولى شكري الحنفوش مهمة الحكم الرابع، وتم تكليف الكرواتي إيفن بيبيك ومحمد الهويش حكامًا لتقنية الفيديو.