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"الخضير" يدشن عودة الحكم السعودي للدوري

يقود مواجهة الأهلي وضمك مساء اليوم

يعود الحكم السعودي لقيادة مباريات الدوري السعودي من جديد، بعد غياب دام أكثر من موسم رياضي، حيث ستكون أول إطلالة للطاقم السعودي في مباراة الأهلي وضمك (الجولة الـ 12)، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الخميس، حينما يقود اللقاء "الدولي" تركي الخضير ويعاونه كل من محمد العبكري وخلف الشمري كحكمين مساعدين، فيما يتولى شكري الحنفوش مهمة الحكم الرابع، وتم تكليف الكرواتي إيفن بيبيك ومحمد الهويش حكامًا لتقنية الفيديو.

الحكم السعودي الدوري السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الخضير" يدشن عودة الحكم السعودي للدوري
سبق

يعود الحكم السعودي لقيادة مباريات الدوري السعودي من جديد، بعد غياب دام أكثر من موسم رياضي، حيث ستكون أول إطلالة للطاقم السعودي في مباراة الأهلي وضمك (الجولة الـ 12)، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الخميس، حينما يقود اللقاء "الدولي" تركي الخضير ويعاونه كل من محمد العبكري وخلف الشمري كحكمين مساعدين، فيما يتولى شكري الحنفوش مهمة الحكم الرابع، وتم تكليف الكرواتي إيفن بيبيك ومحمد الهويش حكامًا لتقنية الفيديو.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
03:49 PM

"الخضير" يدشن عودة الحكم السعودي للدوري

يقود مواجهة الأهلي وضمك مساء اليوم

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,288

يعود الحكم السعودي لقيادة مباريات الدوري السعودي من جديد، بعد غياب دام أكثر من موسم رياضي، حيث ستكون أول إطلالة للطاقم السعودي في مباراة الأهلي وضمك (الجولة الـ 12)، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الخميس، حينما يقود اللقاء "الدولي" تركي الخضير ويعاونه كل من محمد العبكري وخلف الشمري كحكمين مساعدين، فيما يتولى شكري الحنفوش مهمة الحكم الرابع، وتم تكليف الكرواتي إيفن بيبيك ومحمد الهويش حكامًا لتقنية الفيديو.

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