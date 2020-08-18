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أمير الرياض يستقبل رئيس جمعية الصناعات الدوائية ومدير  قناة "الإخبارية"

أكد أهمية مشاركة الإعلام في العملية التنموية وإيصال المعلومة للجميع

استقبل أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقدم "السلطان" نبذة عن الجمعية المقترحة وأهدافها في تطوير الأداء العلمي والعملي للمختصين في مجالات الدواء وتبادل الخبرات والتآهيل للكوادر والتوعية العامة والخاصة.

ونوه بدعم الأمن الدوائي ومشاركة المصانع الوطنية برفع نسبة المحتوى المحلي وهو أحد ركائز رؤية الدولة (2030).

وأكد أمير منطقة الرياض أهمية أهداف الجمعية في المساهمة بهذا القطاع الهام ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للوصول إلى مستويات عالية في المجالات الدوائية.

على جانب آخر، استقبل أمير الرياض مدير قناة "الإخبارية" والشؤون الإخبارية بهيئة الإذاعة والتلفزيون فارس بن حزام، ومدير مكتب قناة "الإخبارية" في منطقة الرياض عبدالمجيد آل سران.

وخلال اللقاء استعرض ابن حزام الرؤية الإعلامية للإخبارية ومنهجية التطوير والرسالة التي تقدمها من خلال نقلها المادة الخبرية بالوسائل التقنية التي تسهم في سرعة وصول المعلومة للمتلقي والتركيز على المحتوى التحليلي والمعرفي الذي يقدم الصورة الشاملة ويعبر عن إتقان العمل المهني واحترافيته.

من جانبه أكد الأمير فيصل بن بندر أهمية مشاركة الإعلام في العملية التنموية وإيصال المعلومة للجميع، منوهاً بما يشهده الإعلام السعودي من تطور عالٍ في ظل دعم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يستقبل رئيس جمعية الصناعات الدوائية ومدير  قناة "الإخبارية"
سبق

استقبل أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقدم "السلطان" نبذة عن الجمعية المقترحة وأهدافها في تطوير الأداء العلمي والعملي للمختصين في مجالات الدواء وتبادل الخبرات والتآهيل للكوادر والتوعية العامة والخاصة.

ونوه بدعم الأمن الدوائي ومشاركة المصانع الوطنية برفع نسبة المحتوى المحلي وهو أحد ركائز رؤية الدولة (2030).

وأكد أمير منطقة الرياض أهمية أهداف الجمعية في المساهمة بهذا القطاع الهام ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للوصول إلى مستويات عالية في المجالات الدوائية.

على جانب آخر، استقبل أمير الرياض مدير قناة "الإخبارية" والشؤون الإخبارية بهيئة الإذاعة والتلفزيون فارس بن حزام، ومدير مكتب قناة "الإخبارية" في منطقة الرياض عبدالمجيد آل سران.

وخلال اللقاء استعرض ابن حزام الرؤية الإعلامية للإخبارية ومنهجية التطوير والرسالة التي تقدمها من خلال نقلها المادة الخبرية بالوسائل التقنية التي تسهم في سرعة وصول المعلومة للمتلقي والتركيز على المحتوى التحليلي والمعرفي الذي يقدم الصورة الشاملة ويعبر عن إتقان العمل المهني واحترافيته.

من جانبه أكد الأمير فيصل بن بندر أهمية مشاركة الإعلام في العملية التنموية وإيصال المعلومة للجميع، منوهاً بما يشهده الإعلام السعودي من تطور عالٍ في ظل دعم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
04:14 PM

أمير الرياض يستقبل رئيس جمعية الصناعات الدوائية ومدير  قناة "الإخبارية"

أكد أهمية مشاركة الإعلام في العملية التنموية وإيصال المعلومة للجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقدم "السلطان" نبذة عن الجمعية المقترحة وأهدافها في تطوير الأداء العلمي والعملي للمختصين في مجالات الدواء وتبادل الخبرات والتآهيل للكوادر والتوعية العامة والخاصة.

ونوه بدعم الأمن الدوائي ومشاركة المصانع الوطنية برفع نسبة المحتوى المحلي وهو أحد ركائز رؤية الدولة (2030).

وأكد أمير منطقة الرياض أهمية أهداف الجمعية في المساهمة بهذا القطاع الهام ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للوصول إلى مستويات عالية في المجالات الدوائية.

على جانب آخر، استقبل أمير الرياض مدير قناة "الإخبارية" والشؤون الإخبارية بهيئة الإذاعة والتلفزيون فارس بن حزام، ومدير مكتب قناة "الإخبارية" في منطقة الرياض عبدالمجيد آل سران.

وخلال اللقاء استعرض ابن حزام الرؤية الإعلامية للإخبارية ومنهجية التطوير والرسالة التي تقدمها من خلال نقلها المادة الخبرية بالوسائل التقنية التي تسهم في سرعة وصول المعلومة للمتلقي والتركيز على المحتوى التحليلي والمعرفي الذي يقدم الصورة الشاملة ويعبر عن إتقان العمل المهني واحترافيته.

من جانبه أكد الأمير فيصل بن بندر أهمية مشاركة الإعلام في العملية التنموية وإيصال المعلومة للجميع، منوهاً بما يشهده الإعلام السعودي من تطور عالٍ في ظل دعم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده.

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