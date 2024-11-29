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خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 24889 إصابة جديدة بكورونا و110 وفيات

أفادت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، بأن الهند سجلت 24889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 48.31 مليون منذ بدء الجائحة، وسجلت البلاد 110 وفيات جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 781907.

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خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 24889 إصابة جديدة بكورونا و110 وفيات
سبق

أفادت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، بأن الهند سجلت 24889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 48.31 مليون منذ بدء الجائحة، وسجلت البلاد 110 وفيات جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 781907.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:24 AM

خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 24889 إصابة جديدة بكورونا و110 وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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أفادت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، بأن الهند سجلت 24889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 48.31 مليون منذ بدء الجائحة، وسجلت البلاد 110 وفيات جديدة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 781907.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,946
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,419
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,253
2.5 مليار ..

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