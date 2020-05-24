تعرف على آخر أرقام كورونا في إندونيسيا وماليزيا

تحديثات جديدة رفعت إجمالي الحالات في البلدين

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية: إن البلاد سجلت اليوم الأحد 526 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 22271.

وأعلن يوريانتو عن 21 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1372.

وفي كوالالمبور سجّلت ماليزيا اليوم 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7245 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الماليزية أنها لم تسجل أي حالة وفاة، ليبقى عدد الوفيات عند 115 حالة.