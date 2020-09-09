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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

بتداولات تجاوزت 12.7 مليار ريال لأكثر من 500 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 9.80 نقطة ليقفل عند مستوى 8079.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جبسكو، وصادرات، وأمانة للتأمين، والوطنية، وعناية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبل عمر، وأبو معطي، والكثيري، وزجاج، وشمس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.91%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والأسماك، وكيمانول، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والشرقية للتنمية، وتهامة، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 604.05 نقاط ليقفل عند مستوى 11628.01 نقطة، وبتداولات بلغت 71 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 2649 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 9.80 نقطة ليقفل عند مستوى 8079.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جبسكو، وصادرات، وأمانة للتأمين، والوطنية، وعناية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبل عمر، وأبو معطي، والكثيري، وزجاج، وشمس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.91%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والأسماك، وكيمانول، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والشرقية للتنمية، وتهامة، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 604.05 نقاط ليقفل عند مستوى 11628.01 نقطة، وبتداولات بلغت 71 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 2649 صفقة.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
04:15 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8079.74 نقطة

بتداولات تجاوزت 12.7 مليار ريال لأكثر من 500 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 9.80 نقطة ليقفل عند مستوى 8079.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جبسكو، وصادرات، وأمانة للتأمين، والوطنية، وعناية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جبل عمر، وأبو معطي، والكثيري، وزجاج، وشمس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.91%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، والأسماك، وكيمانول، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والشرقية للتنمية، وتهامة، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 604.05 نقاط ليقفل عند مستوى 11628.01 نقطة، وبتداولات بلغت 71 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 2649 صفقة.

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