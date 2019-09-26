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بـ"النيران الصديقة" .. الهلال يذيق "السكري" المرارة ويحافظ على الصدارة

في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره فريق التعاون بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

تقدم فريق التعاون بإحراز الهدف الأول في اللقاء بقدم لاعبه سيدريك اميسي عند الدقيقة الرابعة بتسديدة من خارج المنطقة استقرت في الشباك الهلالية.

وفي الدقيقة التاسعة عادل عمر خربين النتيجة لصالح الهلال من رأسية داخل المنطقة وصلته من نواف العابد أسكنها الشباك كهدف تعادل للمستضيف.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني أحرز ريان الموسى هدفًا بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة تقدم الهلال بهدفين لهدف.

بهذه النتيجة حافظ الهلال على صدارة ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة، وبقي التعاون في المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بـ"النيران الصديقة" .. الهلال يذيق "السكري" المرارة ويحافظ على الصدارة
سبق

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره فريق التعاون بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

تقدم فريق التعاون بإحراز الهدف الأول في اللقاء بقدم لاعبه سيدريك اميسي عند الدقيقة الرابعة بتسديدة من خارج المنطقة استقرت في الشباك الهلالية.

وفي الدقيقة التاسعة عادل عمر خربين النتيجة لصالح الهلال من رأسية داخل المنطقة وصلته من نواف العابد أسكنها الشباك كهدف تعادل للمستضيف.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني أحرز ريان الموسى هدفًا بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة تقدم الهلال بهدفين لهدف.

بهذه النتيجة حافظ الهلال على صدارة ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة، وبقي التعاون في المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:37 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:16 PM

بـ"النيران الصديقة" .. الهلال يذيق "السكري" المرارة ويحافظ على الصدارة

في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
31
2,943

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره فريق التعاون بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

تقدم فريق التعاون بإحراز الهدف الأول في اللقاء بقدم لاعبه سيدريك اميسي عند الدقيقة الرابعة بتسديدة من خارج المنطقة استقرت في الشباك الهلالية.

وفي الدقيقة التاسعة عادل عمر خربين النتيجة لصالح الهلال من رأسية داخل المنطقة وصلته من نواف العابد أسكنها الشباك كهدف تعادل للمستضيف.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني أحرز ريان الموسى هدفًا بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة تقدم الهلال بهدفين لهدف.

بهذه النتيجة حافظ الهلال على صدارة ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة، وبقي التعاون في المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط.

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