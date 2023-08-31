الكلية التطبيقية بطيبة تستقبل أولى دفعاتها بهويتها الجديدة للعام الدراسي 1443هـ

من خلال تنظيم سلسلة لقاءات تعريفية بهدف إرشاد الطلبة أكاديميًّا

استقبلت الكلية التطبيقية بجامعة طيبة أولى دفعاتها في تخصصاتها الجديدة للعام الجديد 1443هـ، بحضور رئيس جامعة طيبة د.عبد العزيز بن قبلان السراني.

جاء ذلك من خلال تنظيم سلسلة لقاءات تعريفية، بهدف إرشاد الطلبة أكاديميًّا، والتأكد من إلمامهم بجوانب الحياة الجامعية الجديدة وأهداف ورؤية الكلية.

وأكد عميد الكلية التطبيقية الدكتور أحمد بن حاسن الأحمدي، أهمية معرفة الطلاب والطالبات بهوية الكلية التطبيقية الجديدة وفق مشروع وزارة التعليم لتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، وكذلك أهمية إلمام الطلبة بلوائح وآلية الدراسة وفق البرامج التطبيقية الجديدة.

كما بيّن أن الكلية سخرت كل إمكاناتها من أجل الطلاب ومساعدتهم.

واستعرض خلال كلمته الأنظمة واللوائح وأهداف الدراسة في الكلية التطبيقية، والدرجات العلمية، وتنظيم الدراسة، ونظام الاختبارات.

وأضاف "الأحمدي" أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير كل السبل الممكنة لتطوير مهارات الطلاب التطبيقية والمهنية لضمان انخراطهم في سوق العمل بمهنية عالية كخريجين منافسين.

كما بيّن أن الكلية تراعي بناء شخصية الطلبة وتأهيلهم ليكونوا فاعلين لصناعة المستقبل في وطننا الغالي، وقادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل بمهارات تنافسية فريدة.

وأوضح "الأحمدي" أن الجامعة اتّخذت جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظلّ انتشار وباء كوفيد -19؛ من خلال توفيرها موادّ التعقيم والكمامات الوقائية لكل الحضور، بالإضافة إلى توزيع نشرات توعوية للحثّ على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وكانت جامعة طيبة قد أصدرت قرارًا بتحويل كلية المجتمع في المدينة المنورة وكليات المجتمع بالفروع إلى كلية تطبيقية؛ حيث هيأت كل مرافق الكلية وعملت خططًا لاستقبال الطلاب في فرعها الرئيسي والفروع الأخرى في المحافظات عبر عدة إجراءات احترازية للطلبة.