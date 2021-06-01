النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنك الأهلي السعودي يكشف آخر مستجدات صفقة الاندماج مع" سامبا"

وفق إعلان نشرته شركة السوق المالية السعودية "تداول"

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن البنك الأهلي السعودي كشف عن آخر التطورات بخصوص صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال".

وقالت إنه في معرض الإشارة إلى موافقة اللجنة المعنية بإعداد خطة الدمج، على دمج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) ("الاندماج")، فقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الاندماج والمسائل المرتبطة به.

وأضافت: يعمل كل من شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال على استكمال الإجراءات كافة ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
البنك الأهلي السعودي يكشف آخر مستجدات صفقة الاندماج مع" سامبا"
سبق

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن البنك الأهلي السعودي كشف عن آخر التطورات بخصوص صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال".

وقالت إنه في معرض الإشارة إلى موافقة اللجنة المعنية بإعداد خطة الدمج، على دمج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) ("الاندماج")، فقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الاندماج والمسائل المرتبطة به.

وأضافت: يعمل كل من شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال على استكمال الإجراءات كافة ذات العلاقة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
12:47 PM

البنك الأهلي السعودي يكشف آخر مستجدات صفقة الاندماج مع" سامبا"

وفق إعلان نشرته شركة السوق المالية السعودية "تداول"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
10,353

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن البنك الأهلي السعودي كشف عن آخر التطورات بخصوص صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال".

وقالت إنه في معرض الإشارة إلى موافقة اللجنة المعنية بإعداد خطة الدمج، على دمج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) ("الاندماج")، فقد تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الاندماج والمسائل المرتبطة به.

وأضافت: يعمل كل من شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال على استكمال الإجراءات كافة ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,849
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,788
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة