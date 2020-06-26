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سجاد ومعقم وكمام.. 1000 حقيبة مُصَلٍّ في مبادرة لـ"معين" بجازان

بدعم من "الضايحي للصناعة" ومشاركة عدد من الفِرَق التطوعية التابعة

أطلقت جمعية "معين" التطوعية لخدمة المجتمع، مبادرة حقيبة مُصَلٍّ، شارَكَ فيها عدد من الفِرَق التطوعية التابعة للجمعية بتوزيع 1000 حقيبة تتكون من: (سجاد، ومعقم، وكمام، ومنشور توعوي بعدد من اللغات، وباركود للقرآن الكريم) على المصلين؛ وذلك في عدد من محافظات منطقة جازان والقرى والهجر.

وقد جاء ذلك بدعم من مصنع الضايحي للصناعة، بالإضافة إلى أعمال الفِرَق السابقة في كل جمعة من استقبال المصلين وتعقيمهم وتوزيعهم في المساجد من أجل تنفيذ التباعد وكامل الاحترازات الوقائية من كورونا.

وشارك في المبادرة فريق "رحماء" التطوعي وفريق "يمناكم" وفريق "الخير" التطوعي وفريق "نورة الخير"، وفريق "مدرك" التوعوي وفريق "وفاق" التطوعي.

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سجاد ومعقم وكمام.. 1000 حقيبة مُصَلٍّ في مبادرة لـ"معين" بجازان
سبق

أطلقت جمعية "معين" التطوعية لخدمة المجتمع، مبادرة حقيبة مُصَلٍّ، شارَكَ فيها عدد من الفِرَق التطوعية التابعة للجمعية بتوزيع 1000 حقيبة تتكون من: (سجاد، ومعقم، وكمام، ومنشور توعوي بعدد من اللغات، وباركود للقرآن الكريم) على المصلين؛ وذلك في عدد من محافظات منطقة جازان والقرى والهجر.

وقد جاء ذلك بدعم من مصنع الضايحي للصناعة، بالإضافة إلى أعمال الفِرَق السابقة في كل جمعة من استقبال المصلين وتعقيمهم وتوزيعهم في المساجد من أجل تنفيذ التباعد وكامل الاحترازات الوقائية من كورونا.

وشارك في المبادرة فريق "رحماء" التطوعي وفريق "يمناكم" وفريق "الخير" التطوعي وفريق "نورة الخير"، وفريق "مدرك" التوعوي وفريق "وفاق" التطوعي.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
02:44 PM

سجاد ومعقم وكمام.. 1000 حقيبة مُصَلٍّ في مبادرة لـ"معين" بجازان

بدعم من "الضايحي للصناعة" ومشاركة عدد من الفِرَق التطوعية التابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت جمعية "معين" التطوعية لخدمة المجتمع، مبادرة حقيبة مُصَلٍّ، شارَكَ فيها عدد من الفِرَق التطوعية التابعة للجمعية بتوزيع 1000 حقيبة تتكون من: (سجاد، ومعقم، وكمام، ومنشور توعوي بعدد من اللغات، وباركود للقرآن الكريم) على المصلين؛ وذلك في عدد من محافظات منطقة جازان والقرى والهجر.

وقد جاء ذلك بدعم من مصنع الضايحي للصناعة، بالإضافة إلى أعمال الفِرَق السابقة في كل جمعة من استقبال المصلين وتعقيمهم وتوزيعهم في المساجد من أجل تنفيذ التباعد وكامل الاحترازات الوقائية من كورونا.

وشارك في المبادرة فريق "رحماء" التطوعي وفريق "يمناكم" وفريق "الخير" التطوعي وفريق "نورة الخير"، وفريق "مدرك" التوعوي وفريق "وفاق" التطوعي.

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