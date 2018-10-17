النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجم "الأخضر" السعودي مطلوب في الدوري "الإسباني"

تلقى عروضًا أيضًا من "الهلال" و"النصر" و"الأهلي"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب عبدالله الحمدان؛ قد تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الإسباني في الفترة المقبلة .

وقالت صحيفة "lavozdeasturias" الإسبانية: إن ناديي بلد الوليد وسبورتنغ دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة .

الصحيفة قالت إن الهدّاف السعودي القادم قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم .

وأكدت الصحيفة أن العروض انهالت على اللاعب صاحب الـ 20 ربيعاً وأنه بات مطلوباً في كبار الأندية السعودية مثل الهلال والنصر والأهلي.

المنتخب السعودي نادي الشباب الدوري الإسباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
نجم "الأخضر" السعودي مطلوب في الدوري "الإسباني"
سبق

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب عبدالله الحمدان؛ قد تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الإسباني في الفترة المقبلة .

وقالت صحيفة "lavozdeasturias" الإسبانية: إن ناديي بلد الوليد وسبورتنغ دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة .

الصحيفة قالت إن الهدّاف السعودي القادم قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم .

وأكدت الصحيفة أن العروض انهالت على اللاعب صاحب الـ 20 ربيعاً وأنه بات مطلوباً في كبار الأندية السعودية مثل الهلال والنصر والأهلي.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
05:44 PM

نجم "الأخضر" السعودي مطلوب في الدوري "الإسباني"

تلقى عروضًا أيضًا من "الهلال" و"النصر" و"الأهلي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
8,785

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن مهاجم المنتخب السعودي الأول ونادي الشباب عبدالله الحمدان؛ قد تلقى عرضين للاحتراف في الدوري الإسباني في الفترة المقبلة .

وقالت صحيفة "lavozdeasturias" الإسبانية: إن ناديي بلد الوليد وسبورتنغ دي خيخون قد تقدما بالفعل بعروض لإدارة الشباب لضم اللاعب في الفترة القادمة .

الصحيفة قالت إن الهدّاف السعودي القادم قد حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي وتقديمه لمباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم .

وأكدت الصحيفة أن العروض انهالت على اللاعب صاحب الـ 20 ربيعاً وأنه بات مطلوباً في كبار الأندية السعودية مثل الهلال والنصر والأهلي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,259
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,891
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,982
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,743

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة