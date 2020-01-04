"الهلال الأحمر بجدة" ينهي استعداداته لمباراة السوبر

5 فرق إسعافية ومتقدمة وتشغيل 5 نقاط تجمع متكاملة

أنهت إدارة الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية ‏بكأس السوبر السعودي التي ستقام اليوم بين "نادي النصر ونادي التعاون" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد: الهيئة جهزت 15 فرقة إسعافية ومتقدمة، وتشغيل خمس نقاط تجمّع لفرق إسعافية متكاملة، إضافة إلى تمركز أربع فرق إسعافية على مدخل مدينة الملك عبدالله قبل بداية المباراة، وتشغيل غرفة التحكم والقيادة داخل المدينة الرياضية، وتمركز ستة مسعفين على عربات الجولف في أرضية الملعب، ورفع الجاهزية بعد نهاية المباراة بالمراكز المحيطة لمدينة الملك عبدالله الرياضية.