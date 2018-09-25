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أدبي جدة وجمعية الثقافة ينظمان ندوة "المنجزات والتطلعات"

ضمن فعاليات اليوم الوطني 91 "هي لنا دار"

ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 91 المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة، تقام الأحد المقبل ندوة الوطن بعنوان (المنجزات والتطلعات) يتحدث فيها كل من الدكتور عبدالله المعطاني وأحمد عيد والدكتور عايض الزهراني.

ودعا رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، المثقفين والأدباء ومحبي الإبداع إلى حضور الندوة الوطنية التي ستقام عند الساعة التاسعة مساء في قاعة النادي.

وأوضح "السلمي" أن النادي حريص دائمًا على مواكبة اليوم الوطني بالفعاليات الثقافية والأدبية الوطنية، التي تستحضر عظمة هذا الوطن وأمجاده وتاريخه المشرف، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن تفعيل الحراك الثقافي الوطني.

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أدبي جدة وجمعية الثقافة ينظمان ندوة "المنجزات والتطلعات"
سبق

ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 91 المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة، تقام الأحد المقبل ندوة الوطن بعنوان (المنجزات والتطلعات) يتحدث فيها كل من الدكتور عبدالله المعطاني وأحمد عيد والدكتور عايض الزهراني.

ودعا رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، المثقفين والأدباء ومحبي الإبداع إلى حضور الندوة الوطنية التي ستقام عند الساعة التاسعة مساء في قاعة النادي.

وأوضح "السلمي" أن النادي حريص دائمًا على مواكبة اليوم الوطني بالفعاليات الثقافية والأدبية الوطنية، التي تستحضر عظمة هذا الوطن وأمجاده وتاريخه المشرف، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن تفعيل الحراك الثقافي الوطني.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
07:05 PM

أدبي جدة وجمعية الثقافة ينظمان ندوة "المنجزات والتطلعات"

ضمن فعاليات اليوم الوطني 91 "هي لنا دار"

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عبدالله الراجحي - جدة
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ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 91 المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة، تقام الأحد المقبل ندوة الوطن بعنوان (المنجزات والتطلعات) يتحدث فيها كل من الدكتور عبدالله المعطاني وأحمد عيد والدكتور عايض الزهراني.

ودعا رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، المثقفين والأدباء ومحبي الإبداع إلى حضور الندوة الوطنية التي ستقام عند الساعة التاسعة مساء في قاعة النادي.

وأوضح "السلمي" أن النادي حريص دائمًا على مواكبة اليوم الوطني بالفعاليات الثقافية والأدبية الوطنية، التي تستحضر عظمة هذا الوطن وأمجاده وتاريخه المشرف، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن تفعيل الحراك الثقافي الوطني.

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