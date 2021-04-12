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"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن

أكد أن عملها لتجهيز الأكل في رمضان عبادة واستدل بحديث النبي وتفضيله

أكد المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن اشتغال المرأة في المطبخ لتجهيز الأكل في رمضان عبادة؛ مشيرًا إلى أنها أكثر أجرًا من زوجها الذي يظل يقرأ القرآن في المسجد.

وقال "المطلق" في توجيه للنساء الذين يبقيْن في المطبخ لتجهيز الأكل، وكذلك متابعة تعليم الأبناء، في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية: "المرأة لها حظها من الأجر، أنت الآن جالس في المسجد تقرأ القرآن، وأمك جالسة تقرأ القرآن، والزوجة جالسة تشتغل في المطبخ، هي أكثر أجرًا منكم وتعمل عبادة؛ لأنها تعد لكم الطعام وتريح الصائمين واستدل المطلق في ذلك بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم مَن يتكسب، على من يطلب العلم عنده صلى الله عليه وسلم.

ودعا المطلق النساء أثناء انشغالهن في العمل في المطبخ بالإكثار من ذكر الله وترديد ما يحفظنه من القرآن الكريم والاستماع إليه عبر إذاعة القرآن الكريم أو إذاعة نداء الإسلام؛ موضحًا أن الاستماع للقرآن الكريم عبادة، كما أن تلاوته عباده؛ لقوله تعالى: {وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.

هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن
سبق

أكد المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن اشتغال المرأة في المطبخ لتجهيز الأكل في رمضان عبادة؛ مشيرًا إلى أنها أكثر أجرًا من زوجها الذي يظل يقرأ القرآن في المسجد.

وقال "المطلق" في توجيه للنساء الذين يبقيْن في المطبخ لتجهيز الأكل، وكذلك متابعة تعليم الأبناء، في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية: "المرأة لها حظها من الأجر، أنت الآن جالس في المسجد تقرأ القرآن، وأمك جالسة تقرأ القرآن، والزوجة جالسة تشتغل في المطبخ، هي أكثر أجرًا منكم وتعمل عبادة؛ لأنها تعد لكم الطعام وتريح الصائمين واستدل المطلق في ذلك بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم مَن يتكسب، على من يطلب العلم عنده صلى الله عليه وسلم.

ودعا المطلق النساء أثناء انشغالهن في العمل في المطبخ بالإكثار من ذكر الله وترديد ما يحفظنه من القرآن الكريم والاستماع إليه عبر إذاعة القرآن الكريم أو إذاعة نداء الإسلام؛ موضحًا أن الاستماع للقرآن الكريم عبادة، كما أن تلاوته عباده؛ لقوله تعالى: {وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:14 PM

"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن

أكد أن عملها لتجهيز الأكل في رمضان عبادة واستدل بحديث النبي وتفضيله

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
3,046

أكد المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن اشتغال المرأة في المطبخ لتجهيز الأكل في رمضان عبادة؛ مشيرًا إلى أنها أكثر أجرًا من زوجها الذي يظل يقرأ القرآن في المسجد.

وقال "المطلق" في توجيه للنساء الذين يبقيْن في المطبخ لتجهيز الأكل، وكذلك متابعة تعليم الأبناء، في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية: "المرأة لها حظها من الأجر، أنت الآن جالس في المسجد تقرأ القرآن، وأمك جالسة تقرأ القرآن، والزوجة جالسة تشتغل في المطبخ، هي أكثر أجرًا منكم وتعمل عبادة؛ لأنها تعد لكم الطعام وتريح الصائمين واستدل المطلق في ذلك بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم مَن يتكسب، على من يطلب العلم عنده صلى الله عليه وسلم.

ودعا المطلق النساء أثناء انشغالهن في العمل في المطبخ بالإكثار من ذكر الله وترديد ما يحفظنه من القرآن الكريم والاستماع إليه عبر إذاعة القرآن الكريم أو إذاعة نداء الإسلام؛ موضحًا أن الاستماع للقرآن الكريم عبادة، كما أن تلاوته عباده؛ لقوله تعالى: {وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.

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