النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم الرياض: بداية دوام المعلمين والإداريين حضوريًا للمتوسطة والثانوية 6:45 صباحًا

الحصة الأولى 7 صباحًا  والدراسة عن بعد للابتدائية من 3.30 إلى 7.00 مساء

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بداية الحصة الأولى في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريًا الأحد المقبل بـ7 صباحًا فيما ستكون عن بعد للمرحلة الابتدائية في الـ3:30 مساء.

وفي التفاصيل أكد تعميم لمدير عام التعليم بالمنطقة لجميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية (بنين / بنات) بشأن الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريًا، بأن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة ( 6:45) صباحًا، والحصة الأولى ( 7.00) صباحًا، فيما ستكون الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية من الساعة (3.30 مساء إلى 7.00 مساء).

من جهة أخرى ‏وفي إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي ومن خلال شراكة ‫الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارة مرور منطقة الرياض.. عُقد اجتماع بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي، للتنسيق والمتابعة فيما يتعلق بالحركة المرورية حول المدارس والمجمعات التعليمية وحركة النقل المدرسي مع انطلاقة العام الدراسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليم الرياض: بداية دوام المعلمين والإداريين حضوريًا للمتوسطة والثانوية 6:45 صباحًا
سبق

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بداية الحصة الأولى في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريًا الأحد المقبل بـ7 صباحًا فيما ستكون عن بعد للمرحلة الابتدائية في الـ3:30 مساء.

وفي التفاصيل أكد تعميم لمدير عام التعليم بالمنطقة لجميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية (بنين / بنات) بشأن الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريًا، بأن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة ( 6:45) صباحًا، والحصة الأولى ( 7.00) صباحًا، فيما ستكون الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية من الساعة (3.30 مساء إلى 7.00 مساء).

من جهة أخرى ‏وفي إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي ومن خلال شراكة ‫الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارة مرور منطقة الرياض.. عُقد اجتماع بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي، للتنسيق والمتابعة فيما يتعلق بالحركة المرورية حول المدارس والمجمعات التعليمية وحركة النقل المدرسي مع انطلاقة العام الدراسي.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:49 PM

تعليم الرياض: بداية دوام المعلمين والإداريين حضوريًا للمتوسطة والثانوية 6:45 صباحًا

الحصة الأولى 7 صباحًا  والدراسة عن بعد للابتدائية من 3.30 إلى 7.00 مساء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,513

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بداية الحصة الأولى في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريًا الأحد المقبل بـ7 صباحًا فيما ستكون عن بعد للمرحلة الابتدائية في الـ3:30 مساء.

وفي التفاصيل أكد تعميم لمدير عام التعليم بالمنطقة لجميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية (بنين / بنات) بشأن الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريًا، بأن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة ( 6:45) صباحًا، والحصة الأولى ( 7.00) صباحًا، فيما ستكون الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية خلال الفترة المسائية من الساعة (3.30 مساء إلى 7.00 مساء).

من جهة أخرى ‏وفي إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي ومن خلال شراكة ‫الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارة مرور منطقة الرياض.. عُقد اجتماع بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي، للتنسيق والمتابعة فيما يتعلق بالحركة المرورية حول المدارس والمجمعات التعليمية وحركة النقل المدرسي مع انطلاقة العام الدراسي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة