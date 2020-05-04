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"القرآن تدبر وعمل" يطلق مسابقة يومية و500 ريال لكل فائز

المسابقة تهدف إلى ربط الناس بـ"كتاب الله" وتدبر آياته والعمل به

أطلق مشروع القرآن "تدبر وعمل" مسابقة رمضانية يومية عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المنتقاة من كتاب: "القرآن تدبر وعمل"، حيث يتحدى المتسابق نفسه في مدى فهمه لجزء معين، ثم يعمل القائمون على فرز النتائج وإعلان الفائز بجائزة مقدارها 500 ريال يوميًا.

وتهدف المسابقة إلى ربط الناس بالقرآن وتدبر آياته والعمل به.

ويعد "مشروع القرآن تدبر وعمل" من المبادرات والمشروعات النوعية التي تُعنى بالتدريب على تدبر القرآن الكريم والعمل به بطريقة ميسرة وفق منهج أهل السنة والجماعة.

يُشار إلى أن مسابقة "القرآن تدبر وعمل" هي مسابقة رمضانية مميزة تنشر على حساب "القرآن تدبر وعمل" في جميع منصات التواصل الاجتماعي: @altadabbur ، وهي برعاية أوقاف والدة بدر بن صالح الراجحي.

وللتعرف على المشروع يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني: https://altadabbur.com/

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"القرآن تدبر وعمل" يطلق مسابقة يومية و500 ريال لكل فائز
سبق

أطلق مشروع القرآن "تدبر وعمل" مسابقة رمضانية يومية عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المنتقاة من كتاب: "القرآن تدبر وعمل"، حيث يتحدى المتسابق نفسه في مدى فهمه لجزء معين، ثم يعمل القائمون على فرز النتائج وإعلان الفائز بجائزة مقدارها 500 ريال يوميًا.

وتهدف المسابقة إلى ربط الناس بالقرآن وتدبر آياته والعمل به.

ويعد "مشروع القرآن تدبر وعمل" من المبادرات والمشروعات النوعية التي تُعنى بالتدريب على تدبر القرآن الكريم والعمل به بطريقة ميسرة وفق منهج أهل السنة والجماعة.

يُشار إلى أن مسابقة "القرآن تدبر وعمل" هي مسابقة رمضانية مميزة تنشر على حساب "القرآن تدبر وعمل" في جميع منصات التواصل الاجتماعي: @altadabbur ، وهي برعاية أوقاف والدة بدر بن صالح الراجحي.

وللتعرف على المشروع يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني: https://altadabbur.com/

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:24 PM

"القرآن تدبر وعمل" يطلق مسابقة يومية و500 ريال لكل فائز

المسابقة تهدف إلى ربط الناس بـ"كتاب الله" وتدبر آياته والعمل به

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مشروع القرآن "تدبر وعمل" مسابقة رمضانية يومية عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المنتقاة من كتاب: "القرآن تدبر وعمل"، حيث يتحدى المتسابق نفسه في مدى فهمه لجزء معين، ثم يعمل القائمون على فرز النتائج وإعلان الفائز بجائزة مقدارها 500 ريال يوميًا.

وتهدف المسابقة إلى ربط الناس بالقرآن وتدبر آياته والعمل به.

ويعد "مشروع القرآن تدبر وعمل" من المبادرات والمشروعات النوعية التي تُعنى بالتدريب على تدبر القرآن الكريم والعمل به بطريقة ميسرة وفق منهج أهل السنة والجماعة.

يُشار إلى أن مسابقة "القرآن تدبر وعمل" هي مسابقة رمضانية مميزة تنشر على حساب "القرآن تدبر وعمل" في جميع منصات التواصل الاجتماعي: @altadabbur ، وهي برعاية أوقاف والدة بدر بن صالح الراجحي.

وللتعرف على المشروع يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني: https://altadabbur.com/

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