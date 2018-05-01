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"ساندرز": الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني أُبرم بناء على ادعاءات كاذبة تمامًا

قالت إنهم غير أمناء.. والبرنامج أكثر تقدمًا مما أشارت إليه طهران وقت التفاوض

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء إن الاتفاق الدولي الذي يهدف لكبح تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة؛ لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدمًا مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015م، حسب رويترز.

وقالت ساندرز في بيان صحفي اعتيادي في البيت الأبيض: "المشكلة هي أن الاتفاق أُبرم بناء على ادعاءات كاذبة تمامًا. إيران كذبت في البداية".

وأضافت: "كانوا غير أمناء؛ وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة، ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدمًا وتطورًا بكثير مما أشاروا إليه".

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"ساندرز": الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني أُبرم بناء على ادعاءات كاذبة تمامًا
سبق

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء إن الاتفاق الدولي الذي يهدف لكبح تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة؛ لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدمًا مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015م، حسب رويترز.

وقالت ساندرز في بيان صحفي اعتيادي في البيت الأبيض: "المشكلة هي أن الاتفاق أُبرم بناء على ادعاءات كاذبة تمامًا. إيران كذبت في البداية".

وأضافت: "كانوا غير أمناء؛ وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة، ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدمًا وتطورًا بكثير مما أشاروا إليه".

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:37 PM

"ساندرز": الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني أُبرم بناء على ادعاءات كاذبة تمامًا

قالت إنهم غير أمناء.. والبرنامج أكثر تقدمًا مما أشارت إليه طهران وقت التفاوض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء إن الاتفاق الدولي الذي يهدف لكبح تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة؛ لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدمًا مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015م، حسب رويترز.

وقالت ساندرز في بيان صحفي اعتيادي في البيت الأبيض: "المشكلة هي أن الاتفاق أُبرم بناء على ادعاءات كاذبة تمامًا. إيران كذبت في البداية".

وأضافت: "كانوا غير أمناء؛ وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة، ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدمًا وتطورًا بكثير مما أشاروا إليه".

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