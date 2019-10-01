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بدءًا من اليوم.. "القدرة المعرفية" متطلب للدخول في مفاضلة الوظائف الإدارية

للجامعيين من كلا الجنسين من المرتبة السادسة حتى الثامنة

بدءًا من اليوم الثلاثاء سيصبح اختبار القدرة المعرفية الذي أُقر مؤخرًا متطلبًا للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين من المرتبة السادسة حتى الثامنة.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين بشكل فعلي ابتداء من 1441/ 2/ 2هـ الموافق 2019/ 10/ 2م.

وقالت الوزارة خلال صفحتها على "تويتر" ردًّا على بعض الاستفسارات أمس الاثنين إنه سيتم بدء العمل به بالتاريخ المحدد مسبقًا.

وبيّنت أنها تطبِّق حاليًا عددًا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار "القدرة المعرفية" لهذه الاختبارات حرصًا على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة، الحكومية والأهلية.

وأكدت الوزارة أن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى. كما دعت جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس والماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين، الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية، إلى التسجيل.

وكانت الفترة الأولى للاختبار قد بدأت من 28 / 10 / 1440هـ الموافق 2019/ 7/ 1 حتى 1440/ 11/ 2هـ الموافق 2019/ 7/ 5 (للرجال والنساء)، والفترة الثانية من 1441/ 1/ 13 الموافق 2019/ 9/ 12 حتى 1441/ 1/ 16 الموافق 2019/ 9/ 15 (نساء فقط).

ومن المقرر أن تكون الفترة الثالثة خلال العام الحالي، وحُددت بتاريخ 1441/ 5/ 28هـ الموافق 2020/ 1/ 23 حتى 1441/ 6/ 1 الموافق 2020/ 1/ 26 (للرجال والنساء).

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بدءًا من اليوم.. "القدرة المعرفية" متطلب للدخول في مفاضلة الوظائف الإدارية
سبق

بدءًا من اليوم الثلاثاء سيصبح اختبار القدرة المعرفية الذي أُقر مؤخرًا متطلبًا للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين من المرتبة السادسة حتى الثامنة.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين بشكل فعلي ابتداء من 1441/ 2/ 2هـ الموافق 2019/ 10/ 2م.

وقالت الوزارة خلال صفحتها على "تويتر" ردًّا على بعض الاستفسارات أمس الاثنين إنه سيتم بدء العمل به بالتاريخ المحدد مسبقًا.

وبيّنت أنها تطبِّق حاليًا عددًا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار "القدرة المعرفية" لهذه الاختبارات حرصًا على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة، الحكومية والأهلية.

وأكدت الوزارة أن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى. كما دعت جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس والماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين، الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية، إلى التسجيل.

وكانت الفترة الأولى للاختبار قد بدأت من 28 / 10 / 1440هـ الموافق 2019/ 7/ 1 حتى 1440/ 11/ 2هـ الموافق 2019/ 7/ 5 (للرجال والنساء)، والفترة الثانية من 1441/ 1/ 13 الموافق 2019/ 9/ 12 حتى 1441/ 1/ 16 الموافق 2019/ 9/ 15 (نساء فقط).

ومن المقرر أن تكون الفترة الثالثة خلال العام الحالي، وحُددت بتاريخ 1441/ 5/ 28هـ الموافق 2020/ 1/ 23 حتى 1441/ 6/ 1 الموافق 2020/ 1/ 26 (للرجال والنساء).

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:41 AM

بدءًا من اليوم.. "القدرة المعرفية" متطلب للدخول في مفاضلة الوظائف الإدارية

للجامعيين من كلا الجنسين من المرتبة السادسة حتى الثامنة

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قاسم الخبراني - الرياض
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بدءًا من اليوم الثلاثاء سيصبح اختبار القدرة المعرفية الذي أُقر مؤخرًا متطلبًا للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين من المرتبة السادسة حتى الثامنة.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين بشكل فعلي ابتداء من 1441/ 2/ 2هـ الموافق 2019/ 10/ 2م.

وقالت الوزارة خلال صفحتها على "تويتر" ردًّا على بعض الاستفسارات أمس الاثنين إنه سيتم بدء العمل به بالتاريخ المحدد مسبقًا.

وبيّنت أنها تطبِّق حاليًا عددًا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار "القدرة المعرفية" لهذه الاختبارات حرصًا على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة، الحكومية والأهلية.

وأكدت الوزارة أن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى. كما دعت جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس والماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين، الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية، إلى التسجيل.

وكانت الفترة الأولى للاختبار قد بدأت من 28 / 10 / 1440هـ الموافق 2019/ 7/ 1 حتى 1440/ 11/ 2هـ الموافق 2019/ 7/ 5 (للرجال والنساء)، والفترة الثانية من 1441/ 1/ 13 الموافق 2019/ 9/ 12 حتى 1441/ 1/ 16 الموافق 2019/ 9/ 15 (نساء فقط).

ومن المقرر أن تكون الفترة الثالثة خلال العام الحالي، وحُددت بتاريخ 1441/ 5/ 28هـ الموافق 2020/ 1/ 23 حتى 1441/ 6/ 1 الموافق 2020/ 1/ 26 (للرجال والنساء).

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