احتفل مدير الشؤون الفنية بكلية السياحة والفندقة بالطائف، عويض الشريف، بتخرج ابنه الدكتور "عبدالله" من كلية الطب والجراحة العامة من جامعة الطائف.
وتلقى "الشريف" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
"الشريف" يحتفل بتخرج ابنه طبيباً
احتفل مدير الشؤون الفنية بكلية السياحة والفندقة بالطائف، عويض الشريف، بتخرج ابنه الدكتور "عبدالله" من كلية الطب والجراحة العامة من جامعة الطائف.
وتلقى "الشريف" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
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"الشريف" يحتفل بتخرج ابنه طبيباًصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-30
احتفل مدير الشؤون الفنية بكلية السياحة والفندقة بالطائف، عويض الشريف، بتخرج ابنه الدكتور "عبدالله" من كلية الطب والجراحة العامة من جامعة الطائف.
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
07:25 PM
"الشريف" يحتفل بتخرج ابنه طبيباً
احتفل مدير الشؤون الفنية بكلية السياحة والفندقة بالطائف، عويض الشريف، بتخرج ابنه الدكتور "عبدالله" من كلية الطب والجراحة العامة من جامعة الطائف.
وتلقى "الشريف" التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء والزملاء.
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