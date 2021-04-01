النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 590 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء جدة يحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021

خلال حفل أقيم في دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة

حصل ميناء جدة الإسلامي على جائزة "منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021" التي تعد ضمن سلسلة جوائز التوريد والنقل السنوية المنظمة من قبل شركة ITP العالمية، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة.

ويأتي فوز ميناء جدة الإسلامي لهذه الجائزة نظير قدرتها على تقديم حلول لوجستية رائدة مثل إطلاق ممرات عبور تربط بين مشروع "LogiPoint" في منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالميناء ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخرى تربطها بالمطارات السعودية، بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية من خلال وسائط متعددة وربطها بجميع المنافذ.

وعلاوة على ذلك؛ فقد تم إنشاء أول قرية في منطقة الإيداع لخدمة مناولة الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية في ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في أن تكون محوراً أساسياً لسلسلة التوريد المفضل في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ميناء جدة يحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021
سبق

حصل ميناء جدة الإسلامي على جائزة "منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021" التي تعد ضمن سلسلة جوائز التوريد والنقل السنوية المنظمة من قبل شركة ITP العالمية، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة.

ويأتي فوز ميناء جدة الإسلامي لهذه الجائزة نظير قدرتها على تقديم حلول لوجستية رائدة مثل إطلاق ممرات عبور تربط بين مشروع "LogiPoint" في منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالميناء ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخرى تربطها بالمطارات السعودية، بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية من خلال وسائط متعددة وربطها بجميع المنافذ.

وعلاوة على ذلك؛ فقد تم إنشاء أول قرية في منطقة الإيداع لخدمة مناولة الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية في ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في أن تكون محوراً أساسياً لسلسلة التوريد المفضل في المنطقة.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
03:52 PM

ميناء جدة يحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021

خلال حفل أقيم في دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
94

حصل ميناء جدة الإسلامي على جائزة "منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021" التي تعد ضمن سلسلة جوائز التوريد والنقل السنوية المنظمة من قبل شركة ITP العالمية، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة.

ويأتي فوز ميناء جدة الإسلامي لهذه الجائزة نظير قدرتها على تقديم حلول لوجستية رائدة مثل إطلاق ممرات عبور تربط بين مشروع "LogiPoint" في منطقة الإيداع وإعادة التصدير بالميناء ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخرى تربطها بالمطارات السعودية، بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية من خلال وسائط متعددة وربطها بجميع المنافذ.

وعلاوة على ذلك؛ فقد تم إنشاء أول قرية في منطقة الإيداع لخدمة مناولة الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية في ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في أن تكون محوراً أساسياً لسلسلة التوريد المفضل في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,753
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,862
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,031

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة