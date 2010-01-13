بالفيديو.. برنامج "يا هلا بالعرفج" يناشد البنوك والمصارف: اللهَ اللهَ بالمتقاعدين

يحتاجون إلى الدعم المعنوي والتقديري والمادي

ناشد عامل المعرفة أحمد العرفج، البنوك والمصارف، إعادة جدولة الديون والقروض بعد التقاعد النظامي؛ وذلك مراعاة للمتقاعدين الذين يحتاجون إلى الدعم المعنوي والتقديري والمادي، فاستوصوا بهم خيرًا، لأنهم أولى من غيرهم.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة "المشي مع العرفج"، مقطعًا مع الناقد الفني "يحيى مفرح زريقان"، تَحَدّث من خلاله عن علاقته بالمشي الذي هو جزء من الثقافة، إذا استمررتَ عليه يوقظ الخلايا النائمة لكي تستمر الحياة، وإن أهم القرارات المصيرية في حياته اتخذها أثناء المشي.

وفي فقرة "البرواز" عرَض البرنامج صورةً من أحد الأخبار المتعلقة بمنح الجنسية السعودية، بعد أن مُنحت لبعض المتميزين وأصحاب الكفاءات، أوضح من خلالها عامل المعرفة العرفج أهم شروط الحصول عليها.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب، استعرض العرفج كتاب "الملف الأفغاني" للأمير "تركي الفيصل"، وكشف عن سبب طباعته باللغة الإنجليزية أولًا، كما تحدث عن الكتاب الكاتب الصحفي "بسام فتيني".

أما في فقرة "حكايا أبو سفيان"، فقد روى أحمد العرفج قصة المرأة التي حطمتها أسرتها، ثم أصيبت بفقدان الذاكرة؛ موضحًا تأثير البيئة المحيطة بالإنسان على المهارات والقدرات.

وفي سياق "سيرة وتر"، يروي الفنان "محمد هاشم" قصة أغنية:

إذا لعب الهلال فخبروني

فإن الفن منبعه الهلال

وقد لحن الأغنية خصيصًا لبرنامج "يا هلا بالعرفج".