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ميليشيا الحوثي تمنع إدخال مساعدات لمدنيين محاصرين جنوب "الحديدة"

رغم الاتفاق مع القوات الحكومية على إدخالها من قِبل منظمة الغذاء العالمي

منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منظمة الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين في مدينة الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن المنع جاء بعد أن تمّ الاتفاق مع القوات الحكومية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، بالتعاون مع المنظمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين بالمدينة.

وتخلفت ميليشيا الحوثي عن تنفيذ الاتفاق ورفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات.

وأكدت المصادر العسكرية، أن القوات الحكومية وقوات التحالف العربي أنهت الترتيبات المنوطة بها لمساعدة المنظمة في إيصال المساعدات وأمّنت مرورها بمواقعها، غير أنها فُوجئت برفض ميليشيا الحوثي وتنصلها عن تنفيذ الاتفاق.

ويواصل المتمردون الحوثيون منذ شهور فرض حصار على عشرات الأسر داخل مدينة الدريهمي في مناطق سيطرتها ولم تسمح لهم بالخروج منها وتتخذ منهم دروعاً بشرية.

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ميليشيا الحوثي تمنع إدخال مساعدات لمدنيين محاصرين جنوب "الحديدة"
سبق

منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منظمة الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين في مدينة الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن المنع جاء بعد أن تمّ الاتفاق مع القوات الحكومية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، بالتعاون مع المنظمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين بالمدينة.

وتخلفت ميليشيا الحوثي عن تنفيذ الاتفاق ورفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات.

وأكدت المصادر العسكرية، أن القوات الحكومية وقوات التحالف العربي أنهت الترتيبات المنوطة بها لمساعدة المنظمة في إيصال المساعدات وأمّنت مرورها بمواقعها، غير أنها فُوجئت برفض ميليشيا الحوثي وتنصلها عن تنفيذ الاتفاق.

ويواصل المتمردون الحوثيون منذ شهور فرض حصار على عشرات الأسر داخل مدينة الدريهمي في مناطق سيطرتها ولم تسمح لهم بالخروج منها وتتخذ منهم دروعاً بشرية.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
01:30 PM

ميليشيا الحوثي تمنع إدخال مساعدات لمدنيين محاصرين جنوب "الحديدة"

رغم الاتفاق مع القوات الحكومية على إدخالها من قِبل منظمة الغذاء العالمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منظمة الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين في مدينة الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن المنع جاء بعد أن تمّ الاتفاق مع القوات الحكومية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، بالتعاون مع المنظمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين بالمدينة.

وتخلفت ميليشيا الحوثي عن تنفيذ الاتفاق ورفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات.

وأكدت المصادر العسكرية، أن القوات الحكومية وقوات التحالف العربي أنهت الترتيبات المنوطة بها لمساعدة المنظمة في إيصال المساعدات وأمّنت مرورها بمواقعها، غير أنها فُوجئت برفض ميليشيا الحوثي وتنصلها عن تنفيذ الاتفاق.

ويواصل المتمردون الحوثيون منذ شهور فرض حصار على عشرات الأسر داخل مدينة الدريهمي في مناطق سيطرتها ولم تسمح لهم بالخروج منها وتتخذ منهم دروعاً بشرية.

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