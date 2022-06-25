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"الشؤون الاقتصادية" يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية

عقد اجتماعاً في قصر السلام بجدة واتخذ التوصيات اللازمة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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"الشؤون الاقتصادية" يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
06:34 PM

"الشؤون الاقتصادية" يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية

عقد اجتماعاً في قصر السلام بجدة واتخذ التوصيات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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