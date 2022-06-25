واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

"الشؤون الاقتصادية" يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-25 عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 06:34 PM

"الشؤون الاقتصادية" يستعرض عدداً من الموضوعات التنموية عقد اجتماعاً في قصر السلام بجدة واتخذ التوصيات اللازمة





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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.