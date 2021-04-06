تكليف "نتنياهو" بتشكيل الحكومة.. وتشكيك في فرص نجاحه

لم يحصل على الأغلبية الكافية في البرلمان

كلف رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات أخرى غير حاسمة عمقت المأزق السياسي في إسرائيل.

وعند الإعلان على التلفزيون عن اختياره لـ"نتنياهو"، شكك "ريفلين" في احتمالات نجاحه أو ما إذا كان أي مرشح محتمل آخر يمكنه إكمال المهمة؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال ريفلين: "للأسف الشديد لديّ انطباع بأنه لا يوجد أي من المرشحين في هذه المرحلة لديه فرصة حقيقية لتشكيل حكومة، حكومة تفوز في تصويت بالثقة في البرلمان".

وبيّن أنه ملزم قانونًا بإجراء الترشيح رغم ذلك.

وأشار "ريفلين" إلى أنه بموجب القانون الإسرائيلي لم يتم استبعاد "نتنياهو"، بصفته رئيس الوزراء الحالي، من التكليف بالمهمة على الرغم من توجيه اتهامات بالفساد إليه.

وبموجب القانون سيكون أمام "نتنياهو" 28 يومًا للقيام بذلك، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين قبل أن يختار "ريفلين" مرشحًا آخر أو يطلب من البرلمان اختيار واحد، وقد يؤدي استمرار الجمود في نهاية المطاف إلى انتخابات جديدة.

ولم تنته الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس، وهي الرابعة في عامين، دون كتلة يمينية ودينية بقيادة "نتنياهو" ولا تحالف محتمل لخصومه في الحصول على أغلبية برلمانية.

وفي المشاورات التي أجراها "ريفلين" مع الأحزاب السياسية، أمس؛ بشأن منح تفويض بناء الائتلاف، حصل "نتنياهو" على تأييد أكثر من منافسيه، لكنه لا يزال أقل من الأغلبية في المجلس التشريعي.