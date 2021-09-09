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"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء

قال إنه سبق الوقوف على الحالة من قِبل المختصين وجارٍ إكمال اللازم وفق النظام

قال مركز بلاغات العنف الأسري اليوم الخميس إنه رصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من العنف الأسري.

وتفصيلاً، أوضح المركز عبر تويتر أنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تعرضت للعنف هي وأطفالها، نود التوضيح أنه سبق الوقوف على الحالة من قِبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية.

وأضاف: جارٍ إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء
سبق

قال مركز بلاغات العنف الأسري اليوم الخميس إنه رصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من العنف الأسري.

وتفصيلاً، أوضح المركز عبر تويتر أنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تعرضت للعنف هي وأطفالها، نود التوضيح أنه سبق الوقوف على الحالة من قِبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية.

وأضاف: جارٍ إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
12:25 AM

"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء

قال إنه سبق الوقوف على الحالة من قِبل المختصين وجارٍ إكمال اللازم وفق النظام

A A A
ذياب الشمري - الرياض
4
2,698

قال مركز بلاغات العنف الأسري اليوم الخميس إنه رصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من العنف الأسري.

وتفصيلاً، أوضح المركز عبر تويتر أنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سيدة تعرضت للعنف هي وأطفالها، نود التوضيح أنه سبق الوقوف على الحالة من قِبل المختصين في وحدة الحماية الأسرية.

وأضاف: جارٍ إكمال اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

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