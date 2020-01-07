بطارية الهاتف الذكي تصمد 5 أيام.. الحلم أصبح حقيقة؟

مطورون من أستراليا اعتمدوا على الكبريت منخفض التكلفة

ابتكر علماء، ما قالوا إنها أفضل بطارية في العالم من حيث الكفاءة؛ حيث تستطيع العمل لمدة خمسة أيام متواصلة دون شحنها بالتيار الكهربائي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء: مطورون من أستراليا ابتكروا البطارية، التي تستخدم كبريتًا منخفض التكلفة في أقطابها، وفي وسع هذه البطارية أن تشغل أيضًا مركبة كهربائية، لنحو مسافة 1000كم دون شحن.

وكان الباحثون الأستراليون قد قدّموا في وقت سابق براءة اختراع هذه التكنولوجيا إلى السلطات في بلادهم.

وفي حالة إجازة استخدام بطارية الهاتف الذكي؛ فستفوق البطاريات الموجودة في الأسواق بأربعة أضعاف.

ويتمتع الكبريت بقدرات كبيرة؛ نظرًا لاحتوائه على كثافة عالية للطاقة، ويمكن للبطاريات التي تحتوي على الليثيوم والكبريت أن تخزن طاقة أكثر بـ10 مرات، مقارنة ببطاريات أيون الليثيوم.

ووفق "سكاي نيوز" يعيب هذه البطاريات الجبارة، أن عمرها الافتراضي ينقص، في حال كانت عمليات الشحن أكثر من الطبيعي، وقبل نفادها.

ويؤدي هذا الأمر في نهاية المطاف إلى زيادة في حجم أقطاب البطارية ومن ثم تفسخها.

ويحاول العلماء التغلب على هذه المعضلة عبر إنشاء روابط بين جزئيات الكبريت، ويأملون أن يؤدي الأمر إلى إطالة عمر البطارية.