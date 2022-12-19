استطلاع: 20% من الأسر تقوم بالعمل والإنتاج من المنزل لغرض البيع

أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام بالتعاون مع "كفاف"

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام مؤخراً بالتعاون مع جمعية الأسر المنتجة "كفاف" استطلاعاً لآراء أفراد المجتمع حول الأسر المنتجة. وقد شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت 1351 فرداً من مختلف مناطق المملكة. مثلت نسبة الذكور 55%، والإناث 45%، خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 20% من الأسر تقوم بالعمل والإنتاج من المنزل لغرض البيع، كما أشارت غالبية أفراد المجتمع بأنهم يقومون بالشراء من منتجات الأسر المنتجة بنسبة مثلت 81%. كما أن 86% ينصحون أقاربهم وأصدقاءهم بالشراء من الأسر المنتجة.

وأكدت نتائج الاستطلاع ثقة أفراد المجتمع بجودة منتجات الأسر المنتجة بنسبة بلغت 73% بينما 4% فقط ليس لديهم ثقة، و23% جاءت آراؤهم محايدة.

وتبين أن هناك درجة عالية من الثقة حول نظافة وسلامة الأغذية التي تقدمها الأسر المنتجة بنسبة بلغت 70%، بينما 7% ليس لديهم ثقة، و23% محايدون، وبرزت ملاحظة من أفراد المجتمع حول أسعار منتجات الأسر المنتجة، حيث يرى 44% أنها مرتفعة، و49% يرون أنها متوسطة، بينما 2% فقط يرون أنها منخفضة، و4% ليس لديهم معرفة بذلك.