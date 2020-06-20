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"مهمة خاصة" ينقل أخطر المداهمات لعصابات تهريب السلاح والمخدرات على الحدود الجنوبية

يُعرض في 9:30 من مساء الليلة عبر "العربية"

‎تبث قناة العربية مساء الليلة السبت، في تمام الساعة 9:30 "أخطر المداهمات"، لعصابات تهريب السلاح والمخدرات، على الحدود السعودية اليمنية.

ولأول مرة؛ ينقل الزميل هاني الصفيان عبر برنامج "مهمة خاصة"، مواجهات حيّة للجهات الأمنية السعودية، مع أخطر عصابات التهريب والمتسللين، على خط الحدود السعودية اليمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مهمة خاصة" ينقل أخطر المداهمات لعصابات تهريب السلاح والمخدرات على الحدود الجنوبية
سبق

‎تبث قناة العربية مساء الليلة السبت، في تمام الساعة 9:30 "أخطر المداهمات"، لعصابات تهريب السلاح والمخدرات، على الحدود السعودية اليمنية.

ولأول مرة؛ ينقل الزميل هاني الصفيان عبر برنامج "مهمة خاصة"، مواجهات حيّة للجهات الأمنية السعودية، مع أخطر عصابات التهريب والمتسللين، على خط الحدود السعودية اليمنية.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
05:58 PM

"مهمة خاصة" ينقل أخطر المداهمات لعصابات تهريب السلاح والمخدرات على الحدود الجنوبية

يُعرض في 9:30 من مساء الليلة عبر "العربية"

A A A
عبدالرحمن السلماني - الرياض
0
2,227

‎تبث قناة العربية مساء الليلة السبت، في تمام الساعة 9:30 "أخطر المداهمات"، لعصابات تهريب السلاح والمخدرات، على الحدود السعودية اليمنية.

ولأول مرة؛ ينقل الزميل هاني الصفيان عبر برنامج "مهمة خاصة"، مواجهات حيّة للجهات الأمنية السعودية، مع أخطر عصابات التهريب والمتسللين، على خط الحدود السعودية اليمنية.

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