حالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه: تستمر حتى 8 مساء

مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة والعيدابي

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.