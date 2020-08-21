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الخارجية الصينية: لا مخاوف من التعاون في مجال الطاقة النووية مع السعودية

"تشاو لي جيان" قال إن الجانبين قاما بتعاون مثمر في مختلف المجالات

أكدت وزارة الخارجية الصينية، مساء الخميس، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشان التعاون في مجال الطاقة النووية بين المملكة العربية السعودية والصين.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي: "تعمل الصين بنشاط على تعزيز تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على مستوى العالم بطريقة مسؤولة".

وأقامت السعودية والصين شراكة إستراتيجية شاملة في السنوات الأخيرة، وتطورت العلاقات الثنائية بشكل مطرد وصحي، وقال إن الجانبين قاما بتعاون مثمر في مختلف المجالات وحافظا على تعاون طبيعي في مجال الطاقة، وفقاً لصحيفة " جلوبال تايمز " الصينية.

وأشار متحدث الخارجية إلى أن الصين ستواصل الالتزام الصارم بالتزاماتها الدولية بعدم الانتشار، والتعاون مع الدول الأخرى في الاستخدام السلمي للطاقة النووية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة، وستساهم في التنمية المستدامة العالمية.

وزارة الخارجية الصينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخارجية الصينية: لا مخاوف من التعاون في مجال الطاقة النووية مع السعودية
سبق

أكدت وزارة الخارجية الصينية، مساء الخميس، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشان التعاون في مجال الطاقة النووية بين المملكة العربية السعودية والصين.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي: "تعمل الصين بنشاط على تعزيز تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على مستوى العالم بطريقة مسؤولة".

وأقامت السعودية والصين شراكة إستراتيجية شاملة في السنوات الأخيرة، وتطورت العلاقات الثنائية بشكل مطرد وصحي، وقال إن الجانبين قاما بتعاون مثمر في مختلف المجالات وحافظا على تعاون طبيعي في مجال الطاقة، وفقاً لصحيفة " جلوبال تايمز " الصينية.

وأشار متحدث الخارجية إلى أن الصين ستواصل الالتزام الصارم بالتزاماتها الدولية بعدم الانتشار، والتعاون مع الدول الأخرى في الاستخدام السلمي للطاقة النووية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة، وستساهم في التنمية المستدامة العالمية.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
01:27 AM

الخارجية الصينية: لا مخاوف من التعاون في مجال الطاقة النووية مع السعودية

"تشاو لي جيان" قال إن الجانبين قاما بتعاون مثمر في مختلف المجالات

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خالد علي - جدة
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، مساء الخميس، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشان التعاون في مجال الطاقة النووية بين المملكة العربية السعودية والصين.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي: "تعمل الصين بنشاط على تعزيز تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على مستوى العالم بطريقة مسؤولة".

وأقامت السعودية والصين شراكة إستراتيجية شاملة في السنوات الأخيرة، وتطورت العلاقات الثنائية بشكل مطرد وصحي، وقال إن الجانبين قاما بتعاون مثمر في مختلف المجالات وحافظا على تعاون طبيعي في مجال الطاقة، وفقاً لصحيفة " جلوبال تايمز " الصينية.

وأشار متحدث الخارجية إلى أن الصين ستواصل الالتزام الصارم بالتزاماتها الدولية بعدم الانتشار، والتعاون مع الدول الأخرى في الاستخدام السلمي للطاقة النووية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة، وستساهم في التنمية المستدامة العالمية.

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