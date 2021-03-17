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خلال الـ24 ساعة.. الأردن تسجل 9535 إصابة و56 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 9535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 504915 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 412347 حالة شفاء بعد تسجيل 5733 حالة إضافية، كما سجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5553 حالة.

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خلال الـ24 ساعة.. الأردن تسجل 9535 إصابة و56 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 9535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 504915 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 412347 حالة شفاء بعد تسجيل 5733 حالة إضافية، كما سجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5553 حالة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
06:55 PM

خلال الـ24 ساعة.. الأردن تسجل 9535 إصابة و56 وفاة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 9535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 504915 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 412347 حالة شفاء بعد تسجيل 5733 حالة إضافية، كما سجلت 56 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5553 حالة.

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