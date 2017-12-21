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بينها واحدة عربية.. أمريكا تدعو مواطنيها لعدم السفر لـ8 دول

وزارة الخارجية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى "المستوى 4"

دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الأمريكيين، الاثنين، إلى تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها: (بونير، وموناكو، وسان مارينو، وجبل طارق)، إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية". ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبًا.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا موازيًا، ورفعت مستوى التحذير من السفر إلى "المستوى 4: لا تسافر" للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها: (إسبانيا، وفنلندا، وتشاد، ولبنان).. وإسبانيا واحدة من الوجهات السياحية الخارجية الأكثر تفضيلًا للأمريكيين وفق "سكاي نيوز".

وارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 500 حالة لكل مئة ألف شخص يوم الجمعة، ليتجاوز المرحلة التي تعتبرها وزارة الصحة "شديدة الخطورة"، وزاد إلى أكثر من الضعف منذ بداية ديسمبر.

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بينها واحدة عربية.. أمريكا تدعو مواطنيها لعدم السفر لـ8 دول
سبق

دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الأمريكيين، الاثنين، إلى تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها: (بونير، وموناكو، وسان مارينو، وجبل طارق)، إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية". ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبًا.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا موازيًا، ورفعت مستوى التحذير من السفر إلى "المستوى 4: لا تسافر" للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها: (إسبانيا، وفنلندا، وتشاد، ولبنان).. وإسبانيا واحدة من الوجهات السياحية الخارجية الأكثر تفضيلًا للأمريكيين وفق "سكاي نيوز".

وارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 500 حالة لكل مئة ألف شخص يوم الجمعة، ليتجاوز المرحلة التي تعتبرها وزارة الصحة "شديدة الخطورة"، وزاد إلى أكثر من الضعف منذ بداية ديسمبر.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
09:18 AM

بينها واحدة عربية.. أمريكا تدعو مواطنيها لعدم السفر لـ8 دول

وزارة الخارجية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى "المستوى 4"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الأمريكيين، الاثنين، إلى تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها: (بونير، وموناكو، وسان مارينو، وجبل طارق)، إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية". ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبًا.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا موازيًا، ورفعت مستوى التحذير من السفر إلى "المستوى 4: لا تسافر" للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها: (إسبانيا، وفنلندا، وتشاد، ولبنان).. وإسبانيا واحدة من الوجهات السياحية الخارجية الأكثر تفضيلًا للأمريكيين وفق "سكاي نيوز".

وارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 500 حالة لكل مئة ألف شخص يوم الجمعة، ليتجاوز المرحلة التي تعتبرها وزارة الصحة "شديدة الخطورة"، وزاد إلى أكثر من الضعف منذ بداية ديسمبر.

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