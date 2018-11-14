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الأمطار تواعد مناطق المملكة .. وتنبيهات "الأرصاد" حاضرة والسيول متوقعة

تكون من متوسطة إلى غزيرة وتصحب بنشاط في الرياح السطحية وتثير الأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مجموعة من التنبيهات لمناطق عدة، من حالة هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة تتواصل حتى ساعات المساء.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل للعاشرة مساءً.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى الواحدة غداً الخميس.

وفي منطقتَي الباحة وتبوك أصدرت الهيئة العامة للأرصاد؛ تنبيهاً من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

كما نبّهت "الأرصاد"، منطقتَي عسير وجازان من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدأت الساعة الخامسة فجراً وتتواصل حتى السادسة مساءً.

واصدرت تنبيهاً متقدماً لمكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدأت الساعة الرابعة فجراً وتتواصل حتى السادسة مساءً.

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الأمطار تواعد مناطق المملكة .. وتنبيهات "الأرصاد" حاضرة والسيول متوقعة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مجموعة من التنبيهات لمناطق عدة، من حالة هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة تتواصل حتى ساعات المساء.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل للعاشرة مساءً.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى الواحدة غداً الخميس.

وفي منطقتَي الباحة وتبوك أصدرت الهيئة العامة للأرصاد؛ تنبيهاً من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

كما نبّهت "الأرصاد"، منطقتَي عسير وجازان من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدأت الساعة الخامسة فجراً وتتواصل حتى السادسة مساءً.

واصدرت تنبيهاً متقدماً لمكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدأت الساعة الرابعة فجراً وتتواصل حتى السادسة مساءً.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:51 AM

الأمطار تواعد مناطق المملكة .. وتنبيهات "الأرصاد" حاضرة والسيول متوقعة

تكون من متوسطة إلى غزيرة وتصحب بنشاط في الرياح السطحية وتثير الأتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مجموعة من التنبيهات لمناطق عدة، من حالة هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة تتواصل حتى ساعات المساء.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل للعاشرة مساءً.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت الساعة الثامنة صباحاً وتتواصل حتى الواحدة غداً الخميس.

وفي منطقتَي الباحة وتبوك أصدرت الهيئة العامة للأرصاد؛ تنبيهاً من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

كما نبّهت "الأرصاد"، منطقتَي عسير وجازان من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدأت الساعة الخامسة فجراً وتتواصل حتى السادسة مساءً.

واصدرت تنبيهاً متقدماً لمكة المكرّمة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة الجوف من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدأت الساعة الرابعة فجراً وتتواصل حتى السادسة مساءً.

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