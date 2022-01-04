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لهذا السبب قررت اليابان أن تكون السعودية الوجهة الأولى لولاة عهدها دائماً

موقف يعود إلى ما قبل 71 عاماً.. يحكي قصة صورة تاريخية وبطله الملك فهد

استعرضت "دارة الملك عبدالعزيز" قصة صورة تاريخية تعود أحداثها إلى ما قبل 71 عامًا، وبسببها قرّرت الإمبراطورية اليابانية أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يُصبح ذلك تقليدًا دائمًا لكل ولاة العهد في اليابان.

القصة كما ترويها الدارة التي تُعرف بـ"ذاكرة الوطن" تعود لعام 1372هـ / 1953م، وتحديدًا عندما شارك الملك فهد بن عبدالعزيز -الأمير فهد آنذاك- في مراسم تتويج الملكة "إليزابيث الثانية" في لندن نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، عندما لاحظ أن ولي عهد اليابان "أكي هيتو" جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في الترتيب بناءً على مكانة هيتو وليّا للعهد.

ولم يكن هذا الموقف بالأمر الهيّن أو المتواضع لدى الإمبراطورية اليابانية، بل سجّلت وحفظت هذا الموقف التاريخي الذي سرّع في العلاقات البينية، وقرّرت تقديرًا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يُصبح ذلك تقليدًا دائمًا لكل ولاة العهد في اليابان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لهذا السبب قررت اليابان أن تكون السعودية الوجهة الأولى لولاة عهدها دائماً
سبق

استعرضت "دارة الملك عبدالعزيز" قصة صورة تاريخية تعود أحداثها إلى ما قبل 71 عامًا، وبسببها قرّرت الإمبراطورية اليابانية أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يُصبح ذلك تقليدًا دائمًا لكل ولاة العهد في اليابان.

القصة كما ترويها الدارة التي تُعرف بـ"ذاكرة الوطن" تعود لعام 1372هـ / 1953م، وتحديدًا عندما شارك الملك فهد بن عبدالعزيز -الأمير فهد آنذاك- في مراسم تتويج الملكة "إليزابيث الثانية" في لندن نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، عندما لاحظ أن ولي عهد اليابان "أكي هيتو" جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في الترتيب بناءً على مكانة هيتو وليّا للعهد.

ولم يكن هذا الموقف بالأمر الهيّن أو المتواضع لدى الإمبراطورية اليابانية، بل سجّلت وحفظت هذا الموقف التاريخي الذي سرّع في العلاقات البينية، وقرّرت تقديرًا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يُصبح ذلك تقليدًا دائمًا لكل ولاة العهد في اليابان.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:43 PM

لهذا السبب قررت اليابان أن تكون السعودية الوجهة الأولى لولاة عهدها دائماً

موقف يعود إلى ما قبل 71 عاماً.. يحكي قصة صورة تاريخية وبطله الملك فهد

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عمر السبيعي - الرياض
2
3,946

استعرضت "دارة الملك عبدالعزيز" قصة صورة تاريخية تعود أحداثها إلى ما قبل 71 عامًا، وبسببها قرّرت الإمبراطورية اليابانية أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يُصبح ذلك تقليدًا دائمًا لكل ولاة العهد في اليابان.

القصة كما ترويها الدارة التي تُعرف بـ"ذاكرة الوطن" تعود لعام 1372هـ / 1953م، وتحديدًا عندما شارك الملك فهد بن عبدالعزيز -الأمير فهد آنذاك- في مراسم تتويج الملكة "إليزابيث الثانية" في لندن نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، عندما لاحظ أن ولي عهد اليابان "أكي هيتو" جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في الترتيب بناءً على مكانة هيتو وليّا للعهد.

ولم يكن هذا الموقف بالأمر الهيّن أو المتواضع لدى الإمبراطورية اليابانية، بل سجّلت وحفظت هذا الموقف التاريخي الذي سرّع في العلاقات البينية، وقرّرت تقديرًا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يُصبح ذلك تقليدًا دائمًا لكل ولاة العهد في اليابان.

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