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"محمد بن ناصر" يشيد ببعثة جامعة جازان لخدمة الحجاج

تضم عيادات متنقلة و50 طبيبًا

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، شكره وتقديره لجامعة جازان على جهودها في دعم وتنمية العمل التطوعي لدى طلبتها لخدمة الدين والوطن‪.

وأثنى أمير جازان على مشاركة ومساهمة الجامعة في موسم حج العام الحالي 1440 عبر تجهيزها لبعثة طبية وكشفية متكاملة لمساندة الجهود الحكومية المكلفة بتوفير الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام‪.‬

وقال إن استثمار الجامعة لطاقات الشباب في مثل تلك المناسبات المهمة والعظيمة؛ يعد تجسيدًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتكاتف كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مضيفًا أن مشاركة أبنائنا الطلاب تعد فرصة للتدريب المهني وللتعرف على ما تقدمه الدولة من جهود جليلة في عمارة المشاعر المقدسة‪.‬

وتشارك جامعة جازان للمرة الأولى ببعثة طبية لموسم الحج تتمثل في عيادات متنقلة للفحص السريري للنساء والرجال، تتضمن وحدات للأشعة والمختبر، تتضمن تقديم عدد من الخدمات العلاجية كعلاج الأمراض المزمنة وعلاج الكسور والجروح، إلى جانب خدمات الرعاية الأولية‪.‬


وتتكون البعثة من 50 فرداً من الأطباء، وأطباء الامتياز، والممارسين الصحيين، إلى جانب 30 طالبًا من الكشافة وطاقم إداري‪.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محمد بن ناصر" يشيد ببعثة جامعة جازان لخدمة الحجاج
سبق

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، شكره وتقديره لجامعة جازان على جهودها في دعم وتنمية العمل التطوعي لدى طلبتها لخدمة الدين والوطن‪.

وأثنى أمير جازان على مشاركة ومساهمة الجامعة في موسم حج العام الحالي 1440 عبر تجهيزها لبعثة طبية وكشفية متكاملة لمساندة الجهود الحكومية المكلفة بتوفير الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام‪.‬

وقال إن استثمار الجامعة لطاقات الشباب في مثل تلك المناسبات المهمة والعظيمة؛ يعد تجسيدًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتكاتف كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مضيفًا أن مشاركة أبنائنا الطلاب تعد فرصة للتدريب المهني وللتعرف على ما تقدمه الدولة من جهود جليلة في عمارة المشاعر المقدسة‪.‬

وتشارك جامعة جازان للمرة الأولى ببعثة طبية لموسم الحج تتمثل في عيادات متنقلة للفحص السريري للنساء والرجال، تتضمن وحدات للأشعة والمختبر، تتضمن تقديم عدد من الخدمات العلاجية كعلاج الأمراض المزمنة وعلاج الكسور والجروح، إلى جانب خدمات الرعاية الأولية‪.‬


وتتكون البعثة من 50 فرداً من الأطباء، وأطباء الامتياز، والممارسين الصحيين، إلى جانب 30 طالبًا من الكشافة وطاقم إداري‪.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
10:49 PM

"محمد بن ناصر" يشيد ببعثة جامعة جازان لخدمة الحجاج

تضم عيادات متنقلة و50 طبيبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، شكره وتقديره لجامعة جازان على جهودها في دعم وتنمية العمل التطوعي لدى طلبتها لخدمة الدين والوطن‪.

وأثنى أمير جازان على مشاركة ومساهمة الجامعة في موسم حج العام الحالي 1440 عبر تجهيزها لبعثة طبية وكشفية متكاملة لمساندة الجهود الحكومية المكلفة بتوفير الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام‪.‬

وقال إن استثمار الجامعة لطاقات الشباب في مثل تلك المناسبات المهمة والعظيمة؛ يعد تجسيدًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتكاتف كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مضيفًا أن مشاركة أبنائنا الطلاب تعد فرصة للتدريب المهني وللتعرف على ما تقدمه الدولة من جهود جليلة في عمارة المشاعر المقدسة‪.‬

وتشارك جامعة جازان للمرة الأولى ببعثة طبية لموسم الحج تتمثل في عيادات متنقلة للفحص السريري للنساء والرجال، تتضمن وحدات للأشعة والمختبر، تتضمن تقديم عدد من الخدمات العلاجية كعلاج الأمراض المزمنة وعلاج الكسور والجروح، إلى جانب خدمات الرعاية الأولية‪.‬


وتتكون البعثة من 50 فرداً من الأطباء، وأطباء الامتياز، والممارسين الصحيين، إلى جانب 30 طالبًا من الكشافة وطاقم إداري‪.

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