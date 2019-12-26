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شاهد.. لحظات نادرة ترصد بداية ونهاية الكسوف

المملكة ودول العالم شهدت كسوفًا شمسيًّا حلقيًّا تاريخيًّا

رصَد مركز الفلك الدولي، نهاية الكسوف الحلقي من منطقة الظفرة؛ وذلك عقب توثيقه للحظات الكسوف الحلقي مع شروق الشمس.

وكانت دول العالم بما فيها المملكة ودول الخليج، قد شهدت صباح اليوم كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة؛ حيث وقع القمر أمام الشمس، وكان قُطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل؛ فحجب الشمس، وبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

كسوف حلقي للشمس ظاهرة نادرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لحظات نادرة ترصد بداية ونهاية الكسوف
سبق

رصَد مركز الفلك الدولي، نهاية الكسوف الحلقي من منطقة الظفرة؛ وذلك عقب توثيقه للحظات الكسوف الحلقي مع شروق الشمس.

وكانت دول العالم بما فيها المملكة ودول الخليج، قد شهدت صباح اليوم كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة؛ حيث وقع القمر أمام الشمس، وكان قُطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل؛ فحجب الشمس، وبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
08:46 AM

شاهد.. لحظات نادرة ترصد بداية ونهاية الكسوف

المملكة ودول العالم شهدت كسوفًا شمسيًّا حلقيًّا تاريخيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,028

رصَد مركز الفلك الدولي، نهاية الكسوف الحلقي من منطقة الظفرة؛ وذلك عقب توثيقه للحظات الكسوف الحلقي مع شروق الشمس.

وكانت دول العالم بما فيها المملكة ودول الخليج، قد شهدت صباح اليوم كسوفًا شمسيًّا تاريخيًّا من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة؛ حيث وقع القمر أمام الشمس، وكان قُطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل؛ فحجب الشمس، وبقي منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

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