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"بر الشرائع" توزع 70 ألف ريال وكوبونات شرائية لأكثر من 1100 مستفيد

"السحاري": أكملنا ملفات 20 أسرة جديدة خلال سبتمبر استعدادًا لدعمهم

شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 70 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 1100 مستفيد وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام الجمعية علي السحاري أن الجمعية استقبلت أكثر من 20 أسرة جديدة خلال شهر سبتمبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.

وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

جمعية البر الخيرية بالشرائع مكة المكرمة

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"بر الشرائع" توزع 70 ألف ريال وكوبونات شرائية لأكثر من 1100 مستفيد
سبق

شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 70 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 1100 مستفيد وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام الجمعية علي السحاري أن الجمعية استقبلت أكثر من 20 أسرة جديدة خلال شهر سبتمبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.

وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
12:09 AM

"بر الشرائع" توزع 70 ألف ريال وكوبونات شرائية لأكثر من 1100 مستفيد

"السحاري": أكملنا ملفات 20 أسرة جديدة خلال سبتمبر استعدادًا لدعمهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع مساعدات مالية بلغت 70 ألف ريال على المستفيدين ومساعدات عينية ممثلة في سلات غذائية وكوبونات شرائية وذبائح وفرش للمنازل وأجهزة كهربائية وتمور على أكثر من 1100 مستفيد وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام الجمعية علي السحاري أن الجمعية استقبلت أكثر من 20 أسرة جديدة خلال شهر سبتمبر وأجرت البحث الاجتماعي على هذه الأسر وتم اكتمال ملفاتهم استعدادًا للدعم.

وقال "السحاري" إن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

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