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القيادة تتلقى التهاني باليوم الوطني من رئيس الوزراء وولي العهد البحريني

عبر 4 برقيات لخادم الحرمين وولي العهد

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب آل خليفة عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة .
كما تلقى الملك المفدى - أيده الله - برقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من رئيس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وكذلك برقية تهنئة من نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تتلقى التهاني باليوم الوطني من رئيس الوزراء وولي العهد البحريني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب آل خليفة عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة .
كما تلقى الملك المفدى - أيده الله - برقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من رئيس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وكذلك برقية تهنئة من نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
05:06 PM

القيادة تتلقى التهاني باليوم الوطني من رئيس الوزراء وولي العهد البحريني

عبر 4 برقيات لخادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب آل خليفة عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة .
كما تلقى الملك المفدى - أيده الله - برقية تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من رئيس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وكذلك برقية تهنئة من نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين.

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